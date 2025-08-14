Ελλάδα

Φωτιά στην Κερατέα: Ισχυρές δυνάμεις και κλειστοί δρόμοι

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο
Πυροσβέστης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12.00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα μέσα σε χαράδρα.

Στο σημείο της φωτιάς στην Κερατέα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, λόγω της πυρκαγιάς διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεταμορφώσεως όπου τα οχήματα δεν επιτρέπεται να κινούνται προς την οδό Πόρτο Εννέα.

