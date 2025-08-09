Φωτιά στην Κερατέα: Σε ύφεση ο πύρινος εφιάλτης, βρέθηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Ένα νεκρό, χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους, σπίτια που τυλίχθηκαν στις φλόγες και αρκετοί τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή (08.08.2025) στην Κερατέα και συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη έως και σήμερα.

Οι πυροσβέστες όλο το βράδυ έδιναν μάχη με τις φλόγες στην Κερατέα. Οι αναζωπυρώσεις ήταν συνεχείς. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και τις ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα οι οποίες αποδείχθηκαν καταλυτικές καθώς αμέσως η εικόνα της φωτιάς φάνηκε βελτιωμένη.

Το πύρινο μέτωπο έχει ξεπεράσει τα 7 χιλιόμετρα και φαίνεται πως κατευθύνεται στη θάλασσα.

Γύρω στις 07:00 το πρωί, νέο μήνυμα του 112 ζητούσε από τους κατοίκους που βρίσκονται στο Χάρβολο να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Λίγες ώρες νωρίτερα το 112 ενημέρωνε τους κατοίκους που βρίσκονται σε Άγιο Νικόλαο και Μαύρο Λιθάρι να εκκενώσουν προς Αθήνα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν αυτή τη στιγμή με 3 μέτωπα. Το ένα πηγαίνει προς τη Γερακίνα στην παλαιά χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας, το δεύτερο προς τον οικισμό Καταφυγή και το τρίτο προς το Θυμάρι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχείρησαν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Ένας νεκρός και πολλά καμένα σπίτια

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς λαμβάνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις κι έχοντας ως απολογισμό μέχρι στιγμής έναν νεκρό ηλικιωμένο άνδρα καθώς και καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα σε πλινθόκτιστη κατασκευή, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας. απανθρακωμένο, τον ηλικιωμένο άνδρα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς.

Ο άνδρας ήταν 76 ετών, ενώ πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία που επικαλείται μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι έμενε μόνος του και δεν είχε επικοινωνία με τους συγγενείς του.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί βοήθησαν κατοίκους να απομακρυνθούν ενώ στην περιοχή γίνονται από το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

«Βρέθηκε γκαζάκι στην περιοχή»

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος μιλώντας στο OPEN αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στον Άγιο Νικόλαο, βρέθηκε γκαζάκι.

Ο πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ πως οι αρχές έχουν εντοπίσει το ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα. Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, έχουν ήδη συλλεχθεί κρίσιμα στοιχεία από την περιοχή, τα οποία αξιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από σημείο όπου βρίσκονται ηλεκτρικές κολώνες.

«Πολλές από αυτές έχουν ήδη καταστραφεί», ανέφερε και συμπλήρωσε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε η φωτιά από σπινθήρα ή βραχυκύκλωμα.