Φωτιά στην Κερατέα: 76χρονος ο άνδρας που κάηκε μέσα στο πλινθόκτιστο στο Τογάνι

«Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Φωτιά στην Κερατέα
Το πλινθόκτιστο που βρέθηκε νεκρός ο ηλικιωμένος

Ένας 76χρονος άνδρας ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός μέσα στο πλινθόκτιστο κτίσμα, κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Κερατέα

Ο άνθρωπος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ζούσε μόνος του εκεί από το 2007 και μάλιστα δεν είχε ούτε ρεύμα στη φτωχική πλινθόκτιστη κατασκευή στην Κερατέα, που ήταν στο σημείο που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8/25).

Τον βρήκαν νεκρό οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο Τογάνι, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης εκφράζει την οδύνη του για τον χαμό του 76χρονου και κάνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών».

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια» τονίζει ο υπουργός.

