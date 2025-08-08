Φωτιά στην Κερατέα: 76χρονος ο άνδρας που κάηκε μέσα στο πλινθόκτιστο στο Τογάνι

Ένας 76χρονος άνδρας ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός μέσα στο πλινθόκτιστο κτίσμα, κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Κερατέα.

Ο άνθρωπος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ζούσε μόνος του εκεί από το 2007 και μάλιστα δεν είχε ούτε ρεύμα στη φτωχική πλινθόκτιστη κατασκευή στην Κερατέα, που ήταν στο σημείο που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8/25).

Τον βρήκαν νεκρό οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο Τογάνι, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης εκφράζει την οδύνη του για τον χαμό του 76χρονου και κάνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών».

Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.



Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια» τονίζει ο υπουργός.