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Φωτιά στην Κέρκυρα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Τεμπλόνι

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 πυροσβέστες, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα - Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 λόγω του δύσβατου της περιοχής
Ανανεώθηκε πριν 46 λεπτά
Φωτιά στην Κέρκυρα
Φωτιά στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας / Facebook
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (18.08.2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι, στην Κέρκυρα, έπειτα από την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην Κέρκυρα επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος διατέθηκαν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Στις 15.44 είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς το σημείο ήταν δύσβατο και υπήρχε μεγάλη ποσότητα ξερών χόρτων.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Τεμπλόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

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