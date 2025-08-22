Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καρδίτσα για πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής (22.08.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα έφτασαν στο σημείο 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π .Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Λίγο μετά τις 15:00 ενεργοποιήθηκε το 112, με τους πολίτες να καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Καρδίτσας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 22, 2025

Από εχτές Πέμπτη, συνεχίζει να καίει και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατο σημείο στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά.