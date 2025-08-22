Ελλάδα

Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Η φωτιά στην Καρδίτσα
Η φωτιά στην Καρδίτσα / φωτό από karditsalive.net

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καρδίτσα για πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής (22.08.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Λίγο μετά τις 15:00 ενεργοποιήθηκε το 112, με τους πολίτες να καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή.

Η φωτιά στην Καρδίτσα
Η φωτιά στην Καρδίτσα / Φωτό από βίντεο Νέος Αγών
Η φωτιά στην Καρδίτσα
Η φωτιά στην Καρδίτσα / φωτό από βίντεο Νεος Αγων

Από εχτές Πέμπτη, συνεχίζει να καίει και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατο σημείο στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά.

