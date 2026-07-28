Ελλάδα

Φωτιά στην Ομόνοια σε υπόγειο εγκαταλειμμένου κτιρίου: Πυκνός καπνός «έπνιξε» την περιοχή

Αναφορές για έντονη οσμή και πυκνό καπνό στην περιοχή
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (28.07.2026) σε σπίτι στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική και λίγη ώρα μετά να την θέσουν υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ οι αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Ομόνοιας για την ασφάλεια των πολιτών από την φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Υπάρχουν αναφορές για πυκνό καπνό και έντονη μυρωδιά στην περιοχή.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

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