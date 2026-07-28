Φωτιά στην Ομόνοια σε υπόγειο εγκαταλειμμένου κτιρίου: Πυκνός καπνός «έπνιξε» την περιοχή

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (28.07.2026) σε σπίτι στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική και λίγη ώρα μετά να την θέσουν υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ οι αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Ομόνοιας για την ασφάλεια των πολιτών από την φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

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Υπάρχουν αναφορές για πυκνό καπνό και έντονη μυρωδιά στην περιοχή.

Κατασβέσθη #πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 #οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.