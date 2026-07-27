Ελλάδα

Λαγοκέφαλος γίγας άνω των 50 εκατοστών αλιεύτηκε σε παραλία στο Ηράκλειο

Η παρουσία του τόσο κοντά στην ακτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες
Λαγοκέφαλος
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Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία στο Ηράκλειο καθώς έκανε την εμφάνισή του ένας τεράστιος λαγοκέφαλος άνω των 50 εκατοστών.

Ο λαγοκέφαλος σύμφωνα με το neakriti αλιεύτηκε με καλάμι από ερασιτέχνη ψαρά, σε περιοχή στο Ηράκλειο όπου καθημερινά κολυμπούν δεκάδες λουόμενοι.

Η παρουσία του τόσο κοντά στην ακτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.

lagokefalos lagokefalos

Πρόκειται για ένα ξενικό είδος, γνωστό για την εξαιρετικά ισχυρή τοξίνη που περιέχει και για τα πολύ δυνατά του δόντια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και μεγάλες ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία.

Η νέα εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ακτές του Ηρακλείου έρχεται να υπενθυμίσει την ανάγκη επαγρύπνησης, τόσο από τους ερασιτέχνες αλιείς όσο και από όσους κινούνται στις παράκτιες περιοχές, καθώς το είδος εξακολουθεί να επεκτείνει την παρουσία του στις θάλασσες της Κρήτης.

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