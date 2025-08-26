Ελλάδα

Φωτιά στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ήχησε το 112

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως, στον παράδρομο της Αττικής Οδού καθώς και στην οδό Ανθυπολοχαγού Νικολάου Τσιμπούρα από το ύψος της Αγίας Μαρίνας
Ανανεώθηκε πριν 3 λεπτά
Φωτιά στην Παιανία
Κοντά στα σπίτια οι φλόγες από τη φωτιά στην Κάντζα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου στην Παιανία κοντά σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή και πλησίον της Αττικής Οδού. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά στην Παιανία εντοπίστηκε από πυροφύλακα, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα και στο σημείο επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 48 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. 

 

fwtia paiania

Φωτιά στην Παιανία
Φωτιά στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό /irafina

Σύμφωνα με το irafina η φωτιά έχει περάσει μέσα από το εργοστάσιο και επεκτείνεται με κατεύθυνση προς τον Υμηττό.

Φωτιά Παιανία

Μάλιστα στους κατοίκους της περιοχής ήχησε το 112 και τους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Φωτιά στην Παιανία

Λόγω της φωτιά στην περιοχή της Κάντζας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως καθώς και στον παράδρομο της Αττικής Οδού. 

Σύμφωνα με τη τελευταία ενημέρωση υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ανθυπολοχαγού Νικολάου Τσιμπούρα από το ύψος της Αγίας Μαρίνας. 

Ελλάδα
