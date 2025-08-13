Φωτιά στην Πάτρα: Ολονύχτια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στην πόλη – Δυο τα πύρινα μέτωπα, φόβος για αναζωπυρώσεις

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στην Πάτρα με τις φλόγες να βρίσκονται πλέον μερικά χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει σε δυο μέτωπα στην Πάτρα και πολύ κοντά σε σπίτια τόσο στην περιοχή της Αρόης όσο και από του Ρωμανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή του Ρωμανού όπου γίνεται μάχη για να περιοριστεί η φωτιά, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια.

Το άλλο μέτωπο βρίσκεται στην Αρόη, κοντά στην Περιμετρική της Πάτρας. Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη για να μην ανέβει η φωτιά στο λόφο και περάσει προς το Δασύλλιο.

Πλέον δηλαδή το ένα μέρος της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τα Άνω Συχαινά καίει δίπλα από την Αρόη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το άλλο καίει την περιοχή πλέον πάνω από τον Ρωμανό, με το μέτωπο να κατευθύνεται προς Ζάσταβα.

Τις πυροσβεστικές δυνάμεις απασχολούν έντονα οι αναζωπυρώσεις ειδικά πάνω ψηλά στο βουνό στην περιοχή του Μπαλά όπου υπάρχουν ακόμη εστίες φωτιάς.

Πέρα από την φωτιά στα ανατολικά της Πάτρας, φαίνεται ότι υπάρχει ανάκαμψη του πύρινου μετώπου στην περιοχή των Συχαινών, μέσα από την αναζυπύρωση που έγινε στο Πλατάνι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ για την διευκόλυνση των πυροσβεστών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μειλίχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ελληνες και Μολδαβοί πυροσβέστες μαζί με εθελοντές δίνουν τεράστια μάχη για να αποτρέψουν τη φωτιά να φτάσει στο Δασύλλιο, λιγότερο από 1 χιλιόμετρο από το κέντρο της Πάτρας!

Άλλωστε αναζωπύρωση το βράδυ της Τετάρτη είχε σαν αποτέλεσμα να απειλούνται σπίτια. Με μήνυμα από το 112 είχαν κληθεί όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης (13/08/2025), λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

-Περιμετρική Πατρών (Εθνική Οδός) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (προς Πύργο και προς Αθήνα), από Μποζαΐτικα (Τοφάλος) μέχρι τον κόμβο Γλαύκου.

-Οδός Λυκόχορου.

-Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της οδού Ηρακλέους προς Περιμετρική Πατρών.

Οι αρχές ζητούν από τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και απομάκρυνσης κινδύνων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Δεν θέλουμε να περάσει η φωτιά στο Ρωμανό»

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω την προσπάθεια που γίνεται από εχθές το μεσημέρι με αλλεπάλληλα τεράστια κύματα φωτιάς. Δεν θέλουμε να περάσει η φωτιά στο Ρωμανό, η Πυροσβεστική κάνει τα πάντα για να την κόψει εκεί διότι μετά υπάρχουν και άλλοι οικισμοί πλησίον της Πάτρας και αυτό θα ήταν καταστροφικό. Για αυτό έχουν επικεντρωθεί όλοι στο σημείο του Ρωμανού.



Δεν θέλουμε να σκεφτούμε το χειρότερο σενάριο, προσπαθούμε για το καλύτερο», είπε στον ΣΚΑΙ ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Στους δρόμους οι κάτοικοι στην Πάτρα

Όπως αναφέρει το dete στους δρόμους έχουν βγει οι κάτοικοι της Πάτρας σε πολλές γειτονιές γνωρίζοντας ότι η πόλη τους είναι κυκλωμένη για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ από τις φλόγες,.

Οι πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Πάτρα, όμως αυτό πλέον είναι το λιγότερο αφού σε ορισμένες περιοχές υπάρχει έκδηλος ο φόβος μήπως οι φλόγες πλησιάσουν τα σπίτια τους.

Στα Προσφυγικά και συγκεκριμένα στην οδό Ιωνίας οι κάτοικοι κάθονται στα πεζοδρόμια και βλέπουν εμβρόντητοι τους κόκκινους καπνούς από τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη και που καίνε τα περίχωρα της πόλης τους.

Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό κοντά στο Γηροκομείο

Ένας 25χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.