Πεύκη: Παιδιά που έπαιζαν σε οικοδομή βρήκαν οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Συναγερμός σήμανε στην Πεύκη νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (25.03.2026). Σε ανεγειρόμενη οικοδομή εντοπίστηκε μία οξειδωμένη ιταλική οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το σημείο όπου βρέθηκε η οβίδα στην Πεύκη έχει αποκλειστεί, ενώ αναμένεται κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Στρατού για να απομακρύνει το εκρηκτικό υλικό.

Η αποκάλυψη της οβίδας έγινε κάτω από συνθήκες που προκαλούν σοκ, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο Orange Press Agency, την ανακάλυψαν παιδιά την ώρα που έπαιζαν σε παρακείμενο οικόπεδο.

Μάλιστα, επειδή οι γονείς τους αρχικά δεν τα πίστευαν, κατά την ίδια πηγή, τα παιδιά φαίνεται ότι μετέφεραν την οβίδα στα χέρια για να την επιδείξουν (!), αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο ατυχήματος.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο Orange Press Agency τις στιγμές αγωνίας που έζησαν γονείς και γείτονες:

«Γύρω στις πέντε η ώρα βρήκανε κάποια παιδιά μια οβίδα εκατό μέτρα πιο κάτω. Την φέρανε εδώ πέρα και την, την ακουμπήσανε εδώ πέρα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Παίζανε τα παιδιά σε ένα χωράφι νομίζω ήτανε και απλά την, επειδή οι γονείς τους δεν τους πίστευαν τα παιδιά, την έφεραν εδώ πέρα που ήταν και οι γονείς και αυτό. Ήτανε χωμένη μέσα στο έδαφος και αυτό. Τη βρήκαν τα παιδιά όπως παίζανε. Νομίζω πρέπει να υπήρχε ανησυχία ειδικά από τους γονείς. Γιατί και οι γονείς μετά λέγανε πάμε να ανάψουμε κεριά στην εκκλησία και τα λοιπά. Ε, εντάξει, τρόμαξα. Από εκεί περνάω κάθε μέρα».

Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνος.