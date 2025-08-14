Ελλάδα

Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική αεροφωτογραφία αποτυπώνει την πύρινη κόλαση

Χαμηλά, στην περιοχή της Αρόης, φαίνεται μια ζώνη από φλόγες, ενώ ψηλότερα, προς το Ρωμανό, η φωτιά φαίνεται να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις
Η αεροφωτογραφία του Γιάννη Σταυράκη
Η αεροφωτογραφία του Γιάννη Σταυράκη

Στις παρυφές της Πάτρας έφτασε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Συχαινά την Τετάρτη (13.8.2025) και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Ο πιλότος Γιάννης Σταυράκης αποτύπωσε το μέγεθος της φωτιάς στην Πάτρα, όπου φαίνεται με ακρίβεια πόσο κοντά έφτασαν οι φλόγες στην πόλη απειλώντας χιλιάδες σπίτια, ανθρώπους και ζώα. 

Στην εικόνα διακρίνεται η φωτισμένη πόλη της Πάτρας ενώ πολύ κοντά διακρίνονται οι τεράστιες φλόγες.

Η αεροφωτογραφία του Γιάννη Σταυράκη
Η αεροφωτογραφία του Γιάννη Σταυράκη

Χαμηλά, στην περιοχή της Αρόης, φαίνεται μια ζώνη από φλόγες, ενώ ψηλότερα, προς το Ρωμανό, η φωτιά φαίνεται να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Σε άλλα σημεία, μικρότερες εστίες μοιάζουν με αναμμένα «καντηλάκια», δείχνοντας πόσο διάσπαρτες και επικίνδυνες είναι οι αναζωπυρώσεις. 

