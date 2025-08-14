Φωτιά στην Πάτρα: Ένα το ενεργό μέτωπο μακριά από την πόλη – Κόπασαν οι ισχυροί άνεμοι

Εφιαλτική νύχτα έζησαν για ακόμη μια νύχτα οι κάτοικοι της Πάτρας, της Χίου και της Πρέβεζας, καθώς οι φωτιές έκαιγαν μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης (13.8.2025). Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες οι άνεμοι κόπασαν και έτσι οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τα περισσότερα μέτωπα υπό έλεγχο.

Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό των Συχαινών Πάτρας, καθώς μια μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης και είχε ως αποτέλεσμα να απειληθούν σπίτια. Πλέον οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίας στον λόφο της Αρόης, ενώ η φωτιά μαίνεται στην περιοχή Ρωμανός προς το βουνό Ελεκύστρα. Το μέτωπο βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Στην κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Προληπτικά εκκενώθηκε το νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο. Σημειώνεται πως το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθη ένας 25χρονος Έλληνας που κατηγορείται για εμπρησμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος φέρεται να έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Κάποιοι φέρεται να τον είδαν να βάζει φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Γηροκομείο.

Στη δυτική Αχαΐα, όπου πλέον η φωτιά έχει σβήσει τουλάχιστον εφτά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως επίσης και η εκκλησία του χωριού. Παρόμοιο είναι το σκηνικό σε πολλά χωριά.

Τέλος σημειώνεται πως η φωτιά στην Πρέβεζα είναι σε ύφεση, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Χίο.