Φωτιά στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Λαγκαδά – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (11.08.2024) στην περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 14:22.

Επί τόπου επιχειρούν αυτή την ώρα 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα και από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά βρίσκεται κοντά στον οικισμό.

Activation of 112 – Emergency Number



Wildfire in your area



If you are in the area of #Lagadas in the #Municipality_of_Lagadas #Thessaloniki, stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/khOtceYphn