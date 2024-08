Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Αγία Παρασκευή

Να εγκαταλείψουν το χωριό τους καλεί το 112 τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου και να απομακρυνθούν προς Μάνδρες, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τετάρτης (7.8.24).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο, επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 οχήματα.

Την ίδια ώρα από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.

«Δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Παρασκευή απομακρυνθείτε προς Μάνδρες Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



🔥 Wildfire in #Rethymno



🆘 If you are in the area of #Agia_Paraskevi, evacuate towards #Mandres #Rethymno



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBM77@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/LCuyfKYzFB