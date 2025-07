Φωτιά στο Βαρικό Φλώρινας: Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα» – Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι (Δευτέρα 21/7/2025) σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα σε Αναργύρους και Βαρικό, στον Δήμο Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας.

Εξαιτίας των ανέμων η φωτιά φαίνεται να κατευθύνεται προς την κοινότητα Λεχόβου. Στο σημείο της φωτιάς στην Φλώρινα βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νέες πληροφορίες μιλάνε για αύξηση των δυνάμεων με 75 πυροσβέστες με 28 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα, 5 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

Στον χώρο όπου εκδηλώνεται η πυρκαγιά υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες.

Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χειμάδι Βαρικού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι.

Wildfire in the area #Chimadi #Varikou of the regional unit of #Florina



Stay alert and follow the instructions of the Authorities



