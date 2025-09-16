Ελλάδα

Φωτιά στον Ασπρόπυργο, διακόπηκε η κυκλοφορία του προαστιακού προς Άνω Λιόσια

Οι επιβάτες του προαστιακού, η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των Άνω Λιοσίων, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train
Προαστιακός
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα διακοπεί η κυκλοφορία του προαστιακού.

Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή και για αυτό τον λόγο ανεστάλη στις 23:15 η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή της ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των Άνω Λιοσίων, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ελλάδα
