Φωτιά στον Ωρωπό: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Συκάμινο Ωρωπού το μεσημέρι της Δευτέρας (22.7.24).

Για τη φωτιά στον Ωρωπό εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 16 οχήματα και πέντε ομάδες πεζοπόρων.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



📌 #Oropos



🆘 Wildfire 🔥 in the #Sykamino area, #Oropos



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/E7QfaA7YbC