Φωτιά στον Βαρνάβα: Ολονύχτιος εφιάλτης σε κατοικημένες περιοχές – Εκκένωση σε Διόνυσο, Μαραθώνα, Ραπεντώσα

Την πιο δύσκολη νύχτα περνούν οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (11/8/24) από το Βαρνάβα και ακόμα καίει ανεξέλεγκτη, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών…

Αργά το βράδυ της Κυριακής λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από το Βαρνάβα, δόθηκε εντολή εκκένωσης για τον Διόνυσο. Είχαν προηγηθεί 11 αντίστοιχα μηνύματα για τους οικισμούς Ραπεντώσα, Μαραθώνας, Σταμάτα, Μικροχώρι Ωρωπού, Γραμματικό, Ροδόπολη και Αμυγδαλέζα Σταμάτας.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



🔥 Wildfire in your area



🆘 If you are in the community of #Dionysos, evacuate towards #Drosia & #Kifisia via Dionysos Avenue.



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/YfEPRA2jDo