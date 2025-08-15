Ελλάδα

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η φωτιά στην Νάξο
Η φωτιά στην Νάξο / φωτό από naxospress.gr

Σήμερα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, Παρασκευή (15/8/2025) ξέσπασε φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές δυνάμεις.

Στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρα του Δήμου, καθώς και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Νάξου, για να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Η φωτιά αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, έχει κινδύνους εξάπλωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, γεγονός που καθιστά την επέμβαση της πυροσβεστικής κρίσιμη.

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν ρίψεις χώματος στο σημείο, μια πρακτική που θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά η φωτιά και να αποφευχθεί περαιτέρω αναζωπύρωση.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.

