Φωτιά Υμηττός: Οι συγκλονιστικές εικόνες από τη μάχη με τις φλόγες και την καταστροφή

Το ξημέρωμα της 12ης Αυγούστου ήταν «άγριο» για τους κατοίκους της Παιανίας αλλά και της Αττικής γενικότερα. Αιτία η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 03:18 τα ξημερώματα και μέσα σε λίγα λεπτά από την Παιανία, «σκαρφάλωσε» στον Υμηττό και έφτασε έως τις κεραίες.

Άμεσα και μετά από εντολή της Πυροσβεστικής, η αστυνομία, ακόμα και με ντουντούκες, εκκένωσε σχεδόν 100 σπίτια στην Παιανία καθώς από την πρώτη στιγμή φάνηκε η σοβαρότητα της κατάστασης. Ήταν τόσο μεγάλη η φωτιά που στα πρώτα 12 λεπτά έκαψε περίπου 300 στρέμματα, είπε στα Παραπολιτικά 90.1 Fm ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

«Ήταν μια φωτιά δύσκολη με πολλά μέτωπα και με φλόγες που ξεπερνούσαν τα 20 μέτρα», σημείωσε. Λίγα λεπτά μετά τις 06:00 και ενώ η φωτιά είχε φτάσει στις κεραίες, προκαλώντας απώλεια σήματος για πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, άρχισαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Μαζί με τους 140 και πλέον πυροσβέστες, στη μάχη της κατάσβεσης ρίχθηκαν πέντε ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη.

Το μεγάλο στοίχημα ήταν να μην περάσει η φωτιά το βουνό και φτάσει στο δάσος της Καισαριανής. «Ο φόβος να περάσει την κορυφογραμμή μας ανάγκασε να προχωρήσουμε υπηρεσιακά σε καταστάσεις που δεν είχαμε ενεργοποιήσει στο παρελθόν με πρωτόκολλα απομάκρυνσης ανάλογα με τη φορά του ανέμου αν πέρναγε την κορυφογραμμή. Δεν χρειάστηκε να τα ενεργοποιήσουμε πλην της στεγανοποίησης που κάναμε στην Κατεχάκη δηλαδή το κλείσιμο της Κατεχάκη έτσι ώστε αν χρειαζόταν να κάνουμε την οποιαδήποτε εκκένωση του Καρέα, της Ηλιούπολης ή της Άνω Τερψιθέας να μην υπήρχε θέμα συνωστισμού και προβλημάτων. Δεν χρειάστηκε να τα ενεργοποιήσουμε όλα αυτά… Όλα λειτούργησαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν», τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Με τα εναέρια μέσα να ρίχνουν συνεχώς νερό στο λεγόμενο «καυτό – άκαφτο» η φωτιά οριοθετήθηκε, τέθηκε υπό έλεγχο και τώρα ο μόνος φόβος είναι αυτός της ενδεχόμενης αναζωπύρωσης αν ενισχυθούν οι άνεμοι.

Οι άνεμοι ήταν άλλωστε που μόλις μέσα σε μισή ώρα, όπως είπε στο newsit.gr ο δήμαρχος Παιανίας, είχαν «στείλει» τη φωτιά στο βουνό.

Οι εικόνες από τους Αθηναίους που ανέβαζαν στα socia media την πύρινη λαίλαπα αλλά και οι εικόνες που μετέδωσαν διεθνή δίκτυα όπως το Sky News και το RT δείχνουν όχι μόνο το μέγεθος της φωτιάς αλλά και τη δύσκολη μάχη που δόθηκε.

Wildfires spread quickly overnight in a suburb of Athens in Greece, before more than 100 firefighters rushed in to keep the blaze under control.

For the latest world news, head here: https://t.co/ykoGZGdRPI pic.twitter.com/T8TiCZanOc

— Sky News (@SkyNews) August 12, 2019