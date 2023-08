Πολλές είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σπεύσει να προσφέρουν βοήθεια για τις φωτιές που πλήττουν την Ελλάδα.

«Ελλάδα δεν είσαι μόνη σου», αναφέρει σε ανάρτηση στο twitter η Ευρωπαϊκή Ενωση τονίζοντας ότι συντονίζουν την παροχή βοήθειας για την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών.

Η βοήθεια μέχρι στιγμής είναι 8 αεροσκάφη, 40 οχήματα και 246 πυροσβέστες που έχουν προσφέρει 8 χώρες.

Λίγο αργότερα η Πολιτική Προστασία εξέφρασε τις ευχαριστίες της στην Ευρωπαϊκή Ενωση για την πολύτιμη βοήθεια.

🙏🏻 Thank you 🇪🇺 🤝🇬🇷



This is true #EUsolidarity in action!@eu_echo #UCPM #rescEU https://t.co/XahheIhWm1