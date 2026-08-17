Φωτιές στη Σαλαμίνα: Εμπρησμό βλέπουν οι κάτοικοι, το μαύρο αυτοκίνητο και ο μηχανισμός στο δάσος – «Το πέταξε και σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο εμπρησμού πίσω από τις καταστροφικές φωτιές στη Σαλαμίνα, καθώς εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων για ύποπτες κινήσεις. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι είδε οδηγό μαύρου αυτοκινήτου να πετά λευκό αντικείμενο σε ξερά χόρτα, με τη φωτιά να εκδηλώνεται αμέσως μετά, ενώ ξεχωριστή καταγγελία αφορά τον εντοπισμό ύποπτου μηχανισμού κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά στο δάσος των Περιστεριών.

Οι φωτιές στη Σαλαμίνα, που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και στα Σελήνια, άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές, ενώ ο εμπρησμός συγκαταλέγεται στα σενάρια που διερευνώνται. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγει καταθέσεις και στοιχεία από τα σημεία έναρξης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημο πόρισμα για τα αίτια.

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«Το πέταξε και σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε»

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η μαρτυρία γυναίκας που μίλησε στο Star και, όπως ανέφερε, έχει ήδη καταθέσει στο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η ίδια περιέγραψε ένα «μαύρο αυτοκίνητο γυαλιστερό», το οποίο, όπως είπε, κινήθηκε προς το σημείο όπου βρίσκονταν πυροσβεστικές δυνάμεις και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

«Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και όπως είναι τα ξερά κρατάει ένα άσπρο πράγμα στα χέρια του αριστερά, το πετάει και αρπάζει σε κλάσματα δευτερολέπτου και γκαζώνει και φεύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Κατά την ίδια, ο οδηγός είχε προηγουμένως μειώσει σημαντικά ταχύτητα. «Έκοψε ταχύτητα όμως για να το αφήσει αυτό», είπε, περιγράφοντας την κίνηση που της προκάλεσε εντύπωση.

«Είχε φιμέ τζάμι πίσω»

Η μάρτυρας έδωσε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το όχημα και τις κινήσεις του οδηγού. «Έκοψε τελείως ταχύτητα και μου έκανε εντύπωση γιατί μπήκε στο αντίθετο ρεύμα», είπε, προσθέτοντας: «Είχε φιμέ τζάμι πίσω και αφού κόβει τελείως ταχύτητα, λες και πήγαινε ούτε με δέκα, αφήνει αυτό το άσπρο».

Σύμφωνα πάντα με την περιγραφή της, η φωτιά εκδηλώθηκε αμέσως μετά. «Το αφήνει και με το που το αφήνει αρπάζει φωτιά, γκαζώνει και φεύγει και στη στροφή μπαίνει στο δικό του ρεύμα και φεύγει», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι επρόκειτο για εμπρησμό, η ίδια απάντησε κατηγορηματικά: «Καθαρά. Αυτό ήταν εμπρησμός εδώ. Λες και περιμέναν την πυροσβεστική να φύγει».

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Φωτιές στη Σαλαμίνα: Η καταγγελία για πιθανό εμπρηστικό μηχανισμό

Εκτός από τη μαρτυρία για το αυτοκίνητο, οι Αρχές εξετάζουν και καταγγελία για ύποπτο εύρημα μέσα στο δάσος των Περιστεριών.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το OPEN, μόνιμος κάτοικος της περιοχής παρουσίασε φωτογραφίες από το σημείο, υποστηρίζοντας ότι εκεί είχε βρει έναν πιθανό εμπρηστικό μηχανισμό.

Κατά την ίδια περιγραφή, στο σημείο υπήρχαν συγκεντρωμένες πέτρες, ενώ ο κάτοικος υποστήριξε ότι προσπαθούσε επανειλημμένα να σβήσει τη φωτιά με νερό χωρίς αποτέλεσμα. «Ο άνθρωπος έλεγε ότι έριχνε συνεχώς νερό για να σβήσει η φωτιά, αλλά δεν έσβηνε», αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

«Τέταρτη χρονιά που προσπαθούν να κάψουν την περιοχή»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η μαρτυρία άλλου κατοίκου, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνεται ύποπτη πυρκαγιά στην περιοχή.

«Τέταρτη χρονιά που προσπαθούν να κάψουν την περιοχή, η τέταρτη χρονιά. Τις προηγούμενες τρεις χρονιές την προλάβαμε στην αρχή. Τώρα δεν καταφέραμε να την προλάβουμε», ανέφερε.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν συνδέονται μεταξύ τους ή με την έναρξη των δύο πυρκαγιών.

Στο μικροσκόπιο η σχεδόν ταυτόχρονη εκδήλωση

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σχεδόν ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο εστιών, ενώ κλιμάκια της Πυροσβεστικής συλλέγουν καταθέσεις από κατοίκους που βρίσκονταν κοντά στα σημεία έναρξης.

Παράλληλα, εξετάζονται οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, ξερά χόρτα και συσσωρευμένα απορρίμματα, τα οποία ενδέχεται να συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Δύο νεκροί και μεγάλες καταστροφές

Οι πυρκαγιές άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς, τραυματίες και δεκάδες κατεστραμμένες ή σοβαρά πληγείσες περιουσίες. Στα Περιστέρια σπίτια βρίσκονται διάσπαρτα μέσα σε πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση εκκένωσης.

Περίπου 600 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν διά θαλάσσης, καθώς το περιορισμένο οδικό δίκτυο δυσκόλευε τη διαφυγή, ενώ άλλοι πολίτες παρέμειναν για ώρες σε ασφαλή σημεία μέχρι να μπορέσουν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων αναμένεται να αποτυπώσουν το πλήρες μέγεθος των ζημιών σε κατοικίες και περιουσίες, ώστε να κινηθεί στη συνέχεια η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.