Την Ελλάδα αποφάσισε να φωτογραφίσει ο ρώσος κοσμοναύτης Άντον Σκαπλέροφ, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι διοικητής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS). Ο ίδιος τράβηξε μια φωτογραφία από την Πελοπόννησο και στη συνέχεια την ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Η φωτογραφία συνοδεύεται από το σχόλιο “συνεχίζουμε το ταξίδι μας γύρω από τον μεγάλο πλανήτη μας. Σήμερα έχουμε την Ελλάδα, έναν αληθινό τουριστικό παράδεισο με θαυμάσιες υποδομές και ποικιλία ευκαιριών για όλων των ειδών τις διακοπές”.

Ο Anton Shkaplerov είναι πρώην σμήναρχος της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας και βετεράνος της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, έχοντας συμμετάσχει σε τέσσερις διαστημικές αποστολές με συνολική παραμονή πάνω από 530 μέρες στο διάστημα, ενώ έχει και πάνω από 14 ώρες διαστημικών περιπάτων.

We continue our journey around our big planet!



Today we have #Greece, a true tourist paradise with excellent infrastructure and wide opportunities for all types of holidays. pic.twitter.com/otRa8RtBL6