Φραπές: Στο «σκαμνί» για απείθεια επειδή δεν πήγε την πρώτη φορά στην Εξεταστική

Του ασκήθηκε δίωξη γιατί, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής
Γιώργος Ξυλούρης
Ο Γιώργος Ξυλούρης ή αλλιώς «Φραπές»
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Κατηγορία για απείθεια απαγγέλθηκε στον «Φραπέ», γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Κρήτης, κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη και παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 30 Μαρτίου.

Ο Εισαγγελέας του άσκησε δίωξη γιατί, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Σε βάρος του εκκρεμεί η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την επιλεκτική απάντηση σε ερωτήσεις των βουλευτών, όταν πια προσήλθε στη Βουλή, ενώ σε άλλες επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.

