Φρίκη στη Βρετανία: Ομόφυλο ζευγάρι κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 13 μηνών βρέφος που τελικά πέθανε

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε στα χέρια των ανθρώπων που το υιοθέτησαν για να το φροντίζουν, ένα μωρό 13μηνών στη Βρετανία, που βρήκε μαρτυρικό θάνατο.

Το μωρό, είχε υιοθετηθεί από ένα ομόφυλο ζευγάρι με τον έναν άνδρα που ήταν και δάσκαλος στο επάγγελμα να το κακοποιεί σεξουαλικά και να το τραβάει βίντεο ξαπλωμένο σε κραβάτι που το έδειχνε να μην αναπνέει. Η υπόθεση αυτή έχει σοκάρει τη Βρετανία και οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες είδαν το φως της δημοσιότητας καθώς σήμερα έγινε η δίκη για τους δύο κατηγορούμενους.

Ο μικρός Πρέστον Ντέιβι φέρεται να «κακοποιήθηκε συστηματικά» από τον Τζέιμι Βάρλεϊ, ο οποίος τράβηξε άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο του 13 μηνών βρέφους. Ο 37χρονος Βάρλεϊ κατηγορείται για τη δολοφονία του 13 μηνών, μαζί με 25 άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με τη σεξουαλική και σωματική κακοποίηση του.

Δίπλα του στο εδώλιο του δικαστηρίου του Πρέστον στεκόταν σήμερα ο σύντροφός του, Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλι, 32 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε ή επέτρεψε τον θάνατο του παιδιού και τέσσερα άλλα αδικήματα. Και οι δύο άνδρες αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Το κακοποίησε σεξουαλικά και το άφησε αβοήθητο

Ο εισαγγελέας Πίτερ Ράιτ, δήλωσε στο δικαστήριο του Πρέστον ότι, την ημέρα που πέθανε ο Πρέστον, και λίγο πριν, ο Βάρλεϊ του επιτέθηκε σεξουαλικά προκαλώντας του σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς. Στη συνέχεια, δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια προκαλώντας περαιτέρω βλάβη.

Όταν κατασχέθηκε το τηλέφωνο του Βάρλεϊ, υπήρχαν πλάνα του Πρέστον, που καταγράφηκαν από τον ίδιο, να βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, εκείνη την ημέρα. Έδειχνε σωματικά σημάδια αναπνευστικής ανακοπής και τα χείλη του ήταν μπλε, όπως είδε το δικαστήριο, αναφέρει η Mirror.

Η εισαγγελία λέει ότι ο Βάρλεϊ δεν έκανε τίποτα για να βοηθήσει το μωρό και απλώς συνέχισε την βιντεοσκόπηση. Η σύντομη ζωή του Πρέστον είχε «περισσότερες από όσες της αναλογούσαν ατυχίες», ειπώθηκε στο δικαστήριο, καθώς τέθηκε σε επείγουσα ανάδοχη φροντίδα μετά τη γέννησή του, αλλά ο μικρούλης ήταν ένα «απόλυτα υγιές αγόρι» πριν υιοθετηθεί από τους κατηγορούμενους τον Απρίλιο του 2023. Από τότε, μπήκε στο νοσοκομείο με τραύματα τρεις φορές σε λίγο λιγότερο από 4 μήνες, με τραγική κατάληξη τον θάνατό του στις 27 Ιουλίου 2023.

This is sickening.



In July 2023, 13-month-old Preston Davey died after being rushed to Blackpool Victoria Hospital.



He had been placed with Jamie Varley, a former teacher at South Shore Academy in Blackpool, and Varley’s partner John McGowan-Fazakerley.



Ο Πίτερ Ράιτ είπε στο δικαστήριο, το οποίο αποτελούνταν από έξι γυναίκες και έξι άνδρες: «Αυτή είναι αναπόφευκτα μια εξαιρετικά συναισθηματικά φορτισμένη υπόθεση. Είναι μια τρομερή υπόθεση επειδή αφορά τον θάνατο ενός πολύ, πολύ μικρού παιδιού. Είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει έντονα συναισθήματα σε όποιον ακούσει τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης». Στο δικαστήριο βρισκόταν και η βιολογική μητέρα του μωρού.

Ο Πρέστον είχε γεννηθεί στις 16 Ιουνίου 2022 και ήταν εννέα μηνών τον Απρίλιο του 2023, και είχε δοθεί στους κατηγορούμενους για να τον υιοθετήσουν. Λιγότερο από τέσσερις μήνες αργότερα, περίπου στις 6:30 μ.μ. στις 27 Ιουλίου 2023, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Blackpool Victoria από τους κατηγορούμενους. Ήταν αναίσθητος και είχε καρδιακή ανακοπή, δήλωσε ο Ράιτ στο δικαστήριο.

Οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του λιγότερο από μία ώρα αργότερα.

Τα σοκαριστικά ευρήματα στην νεκροψία

Η νεκροψία έδωσε ως αιτία θανάτου του την οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, αποτέλεσμα είτε ασφυξίας, πιθανότατα με ένα χέρι ή ένα μαλακό ύφασμα, είτε εισαγωγής ενός ή περισσότερων αντικειμένων στο στόμα του.

Ο Ράιτ συνέχισε: «Όσο τρομερή κι αν είναι, αυτή η τραγωδία δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου τρομερού αλλά απρόβλεπτου ατυχήματος ή φυσικού φαινομένου. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον πρόωρο θάνατό του αποκάλυψαν μια πολύ πιο δυσοίωνη παθολογία. «Λέμε ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δολοφονήθηκε από ένα από τα άτομα που είχαν εμπιστευτεί την φροντίδα του, έναν από τους προτεινόμενους θετούς γονείς του.

«Λέμε ότι το άτομο που ευθύνεται για τη δολοφονία του Πρέστον Ντέιβι ήταν ο κατηγορούμενος, Τζέιμι Βάρλεϊ. Αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη τραγωδία που του συνέβη όταν βρισκόταν υπό τη φροντίδα αυτών των κατηγορουμένων», συνέχισε ο εισαγγελέας. «Στους τελευταίους μήνες της σύντομης ζωής του, πιστεύουμε ότι έπεσε θύμα συστηματικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης και σωματικής επίθεσης». Η νεκροψία έδειξε ότι το παιδί είχε υποστεί περίπου 40 τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που βρισκόταν υπό τη φροντίδα τους, τραυματισμοί που περιλάμβαναν 30 εξωτερικούς μώλωπες, κάταγμα στο πάνω αριστερό χέρι και εσωτερικούς μώλωπες στο στόμα, το λαιμό και άλλα μέρη του σώματός του.

Ο Βάρλεϊ ήταν ως επί το πλείστον υπεύθυνος, αλλά τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τους ντετέκτιβ εμπλέκουν και τους δύο άνδρες σε σεξουαλική επίθεση – και τον σύντροφό του, που δεν τον προστάτευσε, είπε ο κ. Wright. Την ημέρα που πέθανε, κατά τη στιγμή ή λίγο πριν από την τελική θανατηφόρα επίθεση, ο βασικός κατηγορούμενος είχε επιτεθεί σεξουαλικά στο μωρό προκαλώντας εσωτερικούς τραυματισμούς, ενώ ήταν μόνος στο σπίτι με το παιδί και τον συγκατηγορούμενό του στη δουλειά.

The trial of two homosexuals who were permitted to adopt a baby boy will begin this month in Preston Crown Court in England.



Βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του

Μετά τη σύλληψη του Βάρλεϊ και την κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, βρέθηκε το βίντεο που είχε καταγράψει νωρίτερα εκείνη την ημέρα με το μικρό αγόρι να βρίσκεται σε ένα κρεβάτι με σωματικά και εμφανή σημάδια αναπνευστικής ανακοπής, αλλά ο κατηγορούμενος δεν επιχείρησε να αναρρώσει ούτε ζήτησε ιατρική βοήθεια. Μόνο αργότερα και οι δύο κατηγορούμενοι μετέφεραν τον Πρέστον στο νοσοκομείο, οπότε ήταν πολύ αργά για να τον σώσουν.

Μπορεί ο σύντροφός του McGowan-Fazakerley, να δούλευε κατά την επίθεση, όμως είχε ευθύνη για το παιδάκι, είχε καθημερινή επαφή και θα έπρεπε να γνωρίζει τι συνέβαινε και να προστατεύει το μωρό. Όπως φαίνεται, όχι μόνο γνώριζε για την κακοποίηση αλλά συμμετείχε και σε αυτήν.

Ο Βάρλεϊ βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις στο μωράκι με τις εικόνες να προβάλλονται στο δικαστήριο και να σοκάρουν τους ενόρκους.

Ο Ράιτ, είπε ότι οι κατηγορούμενοι φαινόταν να είναι ένα ευτυχισμένο, σταθερό ζευγάρι, αλλά αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια.

Ο Βάρλεϊ, αρνείται τις κατηγορίες για φόνο, ανθρωποκτονία εξ αμελείας, δύο κατηγορίες για επίθεση με διείσδυση, πέντε κατηγορίες για σκληρότητα σε βάρος παιδιού, σοβαρή σωματική βλάβη, σεξουαλική επίθεση σε βάρος παιδιού, 13 κατηγορίες για λήψη άσεμνων φωτογραφιών ή βίντεο παιδιού, και για διανομή άσεμνης φωτογραφίας παιδιού.

Ο McGowan-Fazakerley αρνείται ότι δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τον θάνατο του 13 μηνών παιδιού, κατηγορίες για σκληρότητα σε βάρος παιδιού αλλά και για σεξουαλική επίθεση σε βάρος παιδιού.