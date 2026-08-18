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Φθιώτιδα: 57χρονος που διασκέδαζε πυροβολούσε τις λάμπες του χωριού μέσα στη νύχτα

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι, σφαίρες και ναρκωτικά
Περιπολικό
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Στο πόδι… σηκώθηκε το χωριό της Παλαιάς Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα αργά το βράδυ της Δευτέρας (17.08.2026). Αιτία ήταν κάποιοι πυροβολισμοί μεταμεσονύκτιες ώρες κοντά στην πλατεία.

Οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκαν γύρω στις 10:30 το βράδυ και επαναλήφθηκαν μία με μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε αυτό το χωριό στη δυτική Φθιώτιδα.

Ο κοινοτάρχης, Γιάννης Δεληγιάννης κινητοποιήθηκε να δει τι συμβαίνει και εντόπισε έναν 57χρονο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος του χωριού, να βρίσκεται στο σημείο και λάμπες φωτιστικών σπασμένες!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο 57χρονος φέρεται να διασκέδαζε πυροβολώντας τις λάμπες ή στον αέρα και αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις συστάσεις του προέδρου. Την ίδια ώρα, ανάστατοι κάτοικοι είχαν ήδη ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Στην Παλαιά Γιαννιτσού έφτασαν μετά από λίγη ώρα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και του ΑΤ Σπερχειάδας, ωστόσο ο 57χρονος είχε προλάβει να εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Σπερχειάδας όμως επανήλθαν τις πρωινές ώρες, εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τις φθορές.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν, ένα πιστόλι, σφαίρες αλλά και ναρκωτικά.

Σε βάρος του 57χρονου σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

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