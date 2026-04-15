Fuel Pass 2026: Νέα απάτη μέσω SMS για ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας όπου δήθεν θα πιστωθούν τα χρήματα

Ένα ακόμη SMS που αφορά το fuel pass έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα εκατοντάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Το μήνυμα φαίνεται να έχει αποσταλεί από σταθερό τηλέφωνο, υποτίθεται από την ελληνική κυβέρνηση για ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας στην οποία θα πιστωθεί το ποσό της ενίσχυσης.

Στη συνέχεια, στο SMS των απατεώνων για το fuel pass παρατίθεται ένας παραπλανητικός σύνδεσμος, ο οποίος, όμως, δεν είναι ενεργός.

Οι άγνωστοι δράστες ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική βοήθεια και στη συνέχεια τούς ζητούν να απαντήσουν με ένα «Υ» για να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος ενεργοποίησης.

Μάλιστα, ισχυρίζονται πως αν οι ανυποψίαστοι πολίτες δεν τον ενεργοποιήσουν, η επιδότηση θα ακυρωθεί.

Φυσικά, αυτά τα SMS δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία απάτη καθώς ποτέ τα μηνύματα που αποστέλλονται από το gov.gr είτε από τραπεζικά ιδρύματα δεν ζητούν απάντηση από τους πολίτες ούτε παραπέμπουν σε κάποιο σύνδεσμο.