Φυλακές Δομοκού: Οι αντιφάσεις με τις καταθέσεις του αρχιφύλακα και τις κάμερες ασφαλείας – Ήταν κι άλλοι παρόντες στη δολοφονία του ισοβίτη

Νέες αποκαλύψεις για το στυγερό έγκλημα στις φυλακές Δομοκού, σε βάρος 43χρονου ισοβίτη και τον αρχιφύλακα ο οποίος κατηγορείται πλέον για συνέργεια στη δολοφονία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού που προσήχθη την Τετάρτη (18.02.2026) έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Η σύλληψή του έγινε, μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Λαμίας, η οποία δεν πείσθηκε από τις καταθέσεις που είχαν δοθεί και διέταξε τη σύλληψη και την προσαγωγή του. Κρατήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση και μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Λαμίας.

Σε αντίθεση με τις καταθέσεις του αρχιφύλακα είναι όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των φυλακών, μαζί και οι μαρτυρίες άλλων σωφρονιστικών υπαλλήλων. Πλέον εξηγείται ο λόγος που ο αρχιφύλακας κατηγορείται πλέον για συνέργεια στο έγκλημα, αφού άλλα είπε στην πρώτη καταθεσή του, τα οποία άλλαξε στην συνέχεια και άλλα αποκάλυψαν τα πλάνα από τις κάμερες.

Ο αρχιφύλακας υποστήριξε πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβε να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο ο δράστης πήρε το όπλο στα χέρια του. Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας περιέγραψε τα γεγονότα δύο φορές. Στην πρώτη κατάθεση ανέφερε πως είδε τον δράστη να πυροβολεί το θύμα δύο φορές. Στη δεύτερη όμως το αρνήθηκε αν και παραδέχτηκε πως το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του.

Όπως διαπιστώθηκε ωστόσο, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης πυροβόλησε 3 φορές τον Έλληνα ισοβίτη σε ένα «τυφλό» σημείο από κάμερες του πρώην αρχιφυλακείου των φυλακών. Ο αρχιφύλακας ήταν σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από το θύμα. Αν και ο αρχιφύλακας ανέφερε αρχικά, στην πρώτη κατάθεσή του, πως είχε γίνει έλεγχος στο κελί του θύματος χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο, στη δεύτερη το αρνήθηκε. Ανέφερε μάλιστα πως υπήρχε καθεστώς φόβου και πως ήταν αδύνατον να ελεγχθεί το κελί του 43χρονου ισοβίτη.

Οι κάμερες ασφαλείας

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (15.02.2026). Στις 18:49 κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο δράστης να φτάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα οι δυο τους κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας.

Στις 18:52 φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου και συναντούν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα. Στις 18:56, ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα και ένα λεπτό πριν τις 19:00 το απόγευμα καταγράφονται δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να κινούνται στον διάδρομο με γρήγορα βήματα.

Ένας πρώην κρατούμενος στο κέντρο κράτησης του Δομοκού περιέγραψε στο «Live News» πώς πηγαίνουν οι κρατούμενοι σε χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος: «Περνάς την κιγκλίδα. Η κιγκλίδα είναι ένας φύλακας που σου λέει, σε ρωτάει ”Πού πας κύριε;”. ”Πού θες να πας κύριε;” και του λες ”Στο αρχιφυλακείο”. Σου λέει ”Περίμενε”. Έχει τα χαρτάκια… χαρτάκια για να πας στο αρχιφυλακείο. Δεν πας έτσι κουτουρού, σε βλέπουν από κάμερες».

Άγνωστο παραμένει ωστόσο το ποιος είχε το όπλο μέσα στις φυλακές και πώς αυτό πέρασε χωρίς να εντοπιστεί από τις μαγνητικές πύλες στις πτέρυγες. Μέτρα ασφαλείας υπάρχουν αλλά όπως φέρονται να έχουν αναφέρει κρατούμενοι των φυλακών, οι μαγνητικές πύλες για τον εντοπισμό μεταλλικών αντικειμένων πολλές φορές δεν λειτουργούσαν.

Ο αρχιφύλακας παρέδιδε σεμινάρια για την ασφάλεια των φυλακών

Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας οδηγήθηκε στα δικαστήρια Λαμίας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Επιμένει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο έγκλημα, με τις αντιφάσεις του όμως να γεννούν ερωτήματα για τον ρόλο που διαδραμάτισε στα γεγονότα.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη, ο αρχιφύλακας τον Ιούνιο του 2024 είχε τοποθετηθεί να είναι αυτός που θα δίδασκε τους νέους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για τα θέματα ασφαλείας καταστημάτων κράτησης.

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης είπε πως σύμφωνα με μαρτυρίες, στο αρχιφυλακείο υπήρχαν και άλλα άτομα.