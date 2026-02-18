Συμβαίνει τώρα:
Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Οι αστυνομικές αρχές πλέον δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πίσω από τη δολοφονία να υπάρχει ακόμα και συμβόλαιο θανάτου
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Χειροπέδες φόρεσαν το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02/26) οι αστυνομικοί στον αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού καθώς ο ανακριτής που χειρίζεται την δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη δεν πείστηκε από όσα άκουσε και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης. 

Ο δικαστικός λειτουργός τον θεώρησε συνεργό και σύμφωνα με πληροφορίες δεν πείστηκε από το σενάριο ότι ο 43χρονος ισοβίτης πήγε να τον πυροβολήσει και αφοπλίστηκε από έναν Βούλγαρο ισοβίτη που βρισκόταν στο παλιό αρχιφυλακείο.   

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το βράδυ της περασμένης Κυριακής(15/02/26). Σύμφωνα με όσα έχουν ισχυριστεί τόσο ο αρχιφύλακας όσο και ο 38χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, όλα διαδραματίστηκαν στο παλιό αρχιφυλακείο. Και οι δυο φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ο 43χρονος ισοβίτης είχε μπει στον παραπάνω χώρο με απειλητικές διαθέσεις και έβγαλε ένα πιστόλι με το οποίο προσπάθησε να πυροβολήσει τον προϊστάμενο των σωφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Δομοκού. Τότε, ο 38χρονος Βούλγαρος του επιτέθηκε, του πήρε όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε το όπλο και στην συνέχεια τον πυροβόλησε 2 φορές στο κεφάλι. 

Οι αστυνομικές αρχές πλέον δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πίσω από τη δολοφονία να υπάρχει ακόμα και ένα συμβόλαιο θανάτου, ωστόσο μελετούν όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

