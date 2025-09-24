Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γαλάτσι: 14χρονος «μπούκαρε» σε τουαλέτες δημοτικού σχολείου και φωτογράφησε μαθητή – Συνελήφθη και οδηγείται στη Δικαιοσύνη

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 14χρονο, για πορνογραφία καθώς φωτογράφισε το ανυποψίαστο παιδάκι την ώρα που έκανε την ανάγκη του
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΔΗΜ.Ω.Σ. Περιστερίου, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΔΗΜ.Ω.Σ. Περιστερίου, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Το παράξενο αυτό συμβάν, έγινε στο Γαλάτσι, μέσα σε δημοτικό σχολείο, με την διευθύντρια να καλεί την Αστυνομία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12.00 το μεσημέρι στο δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, μπήκε ο 14χρονος εξωσχολικός και φωτογράφησε στην τουαλέτα ένα παιδάκι της Γ’ Δημοτικού. 

Καθώς ο 14χρονος επιδείκνυε την φωτογραφία, η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας Ζήτα. 

Ο 14χρονος συνελήφθη για πορνογραφία και κατασχέθηκε το κινητό του ενώ αύριο Πέμπτη (25/9/25) αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ανηλίκων. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Είχε εκπαιδευτεί στη χρήση υδατοστεγών πορτών ο 20χρονος που σκοτώθηκε στο πλοίο – Τι λένε πηγές από την εταιρεία
«Η διαδικασία προβλέπει οι συγκεκριμένες πόρτες να ανοίγουν πλήρως και ο ναυτικός πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί το άνοιγμα προκειμένου να την περάσει»
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Newsit logo
Newsit logo