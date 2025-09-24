Γαλάτσι: 14χρονος «μπούκαρε» σε τουαλέτες δημοτικού σχολείου και φωτογράφησε μαθητή – Συνελήφθη και οδηγείται στη Δικαιοσύνη

Το παράξενο αυτό συμβάν, έγινε στο Γαλάτσι, μέσα σε δημοτικό σχολείο, με την διευθύντρια να καλεί την Αστυνομία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12.00 το μεσημέρι στο δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, μπήκε ο 14χρονος εξωσχολικός και φωτογράφησε στην τουαλέτα ένα παιδάκι της Γ’ Δημοτικού.

Καθώς ο 14χρονος επιδείκνυε την φωτογραφία, η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας Ζήτα.

Ο 14χρονος συνελήφθη για πορνογραφία και κατασχέθηκε το κινητό του ενώ αύριο Πέμπτη (25/9/25) αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ανηλίκων.