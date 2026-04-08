Γαλάτσι: Καταδίωξη για να συλληφθούν 13χρονος και 16χρονος που κυκλοφορούσαν με κλεμμένο δίκυκλο

Όπως διαπιστώθηκε, το δίκυκλο είχε κλαπεί τη Μεγάλη Δευτέρα από την περιοχή της Κυψέλης
Μηχανή της ΕΛΑΣ
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Σκηνές καταδίωξης στο Γαλάτσι τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026). Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. θέλησαν να ελέγξουν ένα δίκυκλο που θεώρησαν να κινείται ύποπτα, αλλά οι δύο ανήλικοι αναβάτες ανέπτυξαν ταχύτητα για να ξεφύγουν.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στο Γαλάτσι έκριναν ύποπτο δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα τους ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να πάει μακριά.

Και οι δύο επιβαίνοντες – ηλικίας 13 και 16 χρόνων – οδηγήθηκαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου.

Όπως διαπιστώθηκε, το συγκεκριμένο δίκυκλο είχε κλαπεί τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) από την περιοχή της Κυψέλης.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίσθηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – «αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια».

Και οι δύο οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

