Γάμος ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα: Πώς είδαν τα διεθνή ΜΜΕ την ψήφιση του νομοσχεδίου

«Η Ελλάδα έγινε η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποίησε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών», γράφουν διεθνή ΜΜΕ, σχολιάζοντας την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή. Στο σύνολό τους υπογραμμίζουν τη σημασία της ψηφοφορίας για τη ζωή των ομόφυλων ζευγαριών στη χώρα μας.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ώρες η είδηση της υπερψήφισης του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Πολλά διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για «ιστορική στιγμή» και εστιάζουν στο γεγονός ότι η Ελλάδα έγινε η πρώτη ορθόδοξη χώρα που αναγνωρίζει την ισότητα στον γάμο.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό, επί της αρχής, από την ολομέλεια με 176 «ναι», 76 «όχι» και 2 «παρών».

Την είδηση μετέδωσαν αρκετά δελτία ειδήσεων διεθνών ΜΜΕ, επισημαίνοντας τη σημασία της ψηφοφορίας για τη ζωή των ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα.

Στο άρθρο που ανάρτησε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου το BBC, εστίασε, επίσης, στην πρωτοπορία της Ελλάδας ανάμεσα στις ορθόδοξες χώρες, υπενθυμίζοντας πάντως ότι το νομοσχέδιο προκάλεσε διχασμό και αντιμετώπισε έντονη αντίσταση από την ισχυρή ορθόδοξη εκκλησία, με συλλαλητήρια πιστών στην Αθήνα.

«Πολλοί πολίτες κρατούσαν σημαίες και σταυρούς, διάβαζαν προσευχές και απήγγειλαν εδάφια από τη βίβλο στην Πλατεία Συντάγματος» αναφέρει το άρθρο του βρετανικού δικτύου.

Greece legalises same-sex marriage, becoming the first Orthodox Christian country to do so https://t.co/JmRyPdGZdx — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 15, 2024

«Η Ελλάδα παρέμενε μέχρι στιγμής πίσω από μερικούς Ευρωπαίους γείτονές της, κυρίως εξαιτίας των αντιδράσεων της Εκκλησίας. Έγινε όμως η πρώτη χώρα στη νοτιοανατολική Ευρώπη που αναγνωρίζει την ισότητα στον γάμο», σημειώνει το δημοσίευμα.

«Η Ελλάδα έγινε η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποίησε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών», αναφέρει το άρθρο της βρετανικής εφημερίδας Guardian, η οποία ενημέρωσε μάλιστα τους αναγνώστες της με ειδοποίηση push για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή. «Σε μια σπάνια επίδειξη κοινοβουλευτικής συναίνεσης, 176 βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου την Πέμπτη», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για μία μεταρρύθμιση «ορόσημο».

Greece becomes first Orthodox Christian country to legalise same-sex marriage https://t.co/1AXTMZDKN3 — Guardian news (@guardiannews) February 15, 2024

To άρθρο κάνει ειδική αναφορά στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που έδωσαν το παρών στα θεωρεία, όπως η ακτιβίστρια Στέλλα Μπελιά που μίλησε για ιστορική στιγμή την οποία «περιμέναμε χρόνια να έρθει», αλλά και στην «παθιασμένη ομιλία» του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από την ψηφοφορία.

«Η Ελλάδα νομιμοποίησε την Πέμπτη τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και τα ίσα γονικά δικαιώματα για τα ομόφυλα ζευγάρια, καθώς υπερψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο που δίχασε την ελληνική κοινωνία και προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της ισχυρής Ορθόδοξης Εκκλησίας της χώρας.

Παρόλο που η Ελλάδα έγινε η 16η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ομοφύλων, είναι το πρώτο ορθόδοξο χριστιανικό έθνος που ψηφίζει έναν τέτοιο νόμο» αναφέρει σημερινό άρθρο των New York Times.

Greece legalized same-sex marriage on Thursday, becoming the first Orthodox Christian country to do so. The country’s Parliament also extended equal parental rights to same-sex couples. https://t.co/igL0MVmIkm pic.twitter.com/RcQqU68UPJ — The New York Times (@nytimes) February 15, 2024

Το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας εστιάζει στα ίσα γονικά δικαιώματα που εξασφαλίζει το νομοσχέδιο, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν παρέχει στα ομόφυλα ζευγάρια πρόσβαση ούτε σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ούτε στην επιλογή της τεκνοποίησης μέσω παρένθετης μητρότητας.

Το γεγονός ότι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών από την Ελλάδα είναι κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από χριστιανική ορθόδοξη χώρα υπογραμμίζει το περιοδικό TIME:

The historic parliament vote makes Greece the first majority Christian Orthodox country to legalize same-sex marriage https://t.co/tswP48RmWB — TIME (@TIME) February 16, 2024

To ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters μιλά για «νίκη ορόσημο» για τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας:

BREAKING: Greece’s parliament approved a bill allowing same-sex civil marriage, a landmark victory for supporters of LGBT rights that was greeted with cheers by onlookers in parliament and dozens gathered on the streets of Athens https://t.co/4NDLxKKcq4 pic.twitter.com/XHRPHB4n2H — Reuters (@Reuters) February 15, 2024

Από τη μεριά του το Bloomberg επισημαίνει ποιες αλλαγές θα επιφέρει η αλλαγή στη νομοθεσία στη ζωή των ομόφυλων ζευγαριών, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Σταύρο Γαβριλιάδη και τον Δημήτριο Ελευσινιώτη, οι οποίοι μπορούν πλέον να παντρευτούν.

«Το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε την Πέμπτη να έχουν πρόσβαση στην ισότητα στον γάμο και τα αυτόματα γονικά δικαιώματα όλοι οι 10,5 εκατομμύρια πολίτες της χώρας, επιτρέποντας στα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν. Είναι η πρώτη χώρα με ορθόδοξη πλειοψηφία που κάνει αυτό το βήμα και πλέον ξεχωρίζει σε μια περιοχή που αντιτίθεται σε μεγάλο βαθμό στην αλλαγή».



Σε δηλώσεις του στο Bloomberg, ο Σταύρος Γαβριλιάδης επισημαίνει ότι ο νέος νόμος λύνει πολλά από τα προβλήματα της οικογένειάς του. Μετά τον γάμο, θα υιοθετήσει επίσημα τα δίδυμα παιδιά του συντρόφου του Δημήτριου. «Θα γίνουμε επιτέλους μία οικογένεια με δύο επίθετα… Τα κοστούμια και οι βέρες είναι ήδη έτοιμα. Ίσως είμαστε εμείς το πρώτο ζευγάρι που θα παντρευτεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγγελία για τον γάμο του ζευγαριού δημοσιεύτηκε ήδη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και η τελετή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Νέα Σμύρνη.