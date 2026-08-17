Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γαστούνη: Ρομά επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα μετά την προσαγωγή φίλου τους – 18 συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών
Κλούβα της αστυνομίας στη Γαστούνη Ηλείας
Κλούβα της αστυνομίας στη Γαστούνη Ηλείας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Επίθεση από τρία άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνειού στη Γαστούνη το απόγευμα του Σαββάτου (15.8.26), μετά την προσαγωγή ενός 18χρονου Ρομά για υπόθεση απάτης.

Οι τρεις Ρομά προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και καταφέραν να φύγουν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο.

Οι αστυνομικές αρχές της Ηλείας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή, και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά στη Γαστούνη από αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Αχαΐας, καθώς και του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγου Νίκου Σπυριδάκη.

Περιπολικά της αστυνομίας στη Γαστούνη Ηλείας

Ελέγχθηκαν 104 άτομα και 46 οχήματα, έγιναν 22 έρευνες σε σπίτια, προσήχθησαν 19 άτομα και συνελήφθησαν 18 για ρευματοκλοπή, ενώ κατασχέθηκαν και τρία αυτοκίνητα.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζεται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
195
93
92
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βορίζια: Νέο επεισόδιο με μηνύσεις και συλλήψεις 2 γυναικών από τις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη εννιά μήνες μετά το μακελειό
Το νέο περιστατικό καταδεικνύει ότι, παρά τους εννιά μήνες που έχουν περάσει από το αιματοκύλισμα, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών παραμένει ενεργή
Το μακελειό στα Βορίζια με τους 2 νεκρούς
Newsit logo
Newsit logo