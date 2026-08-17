Γαστούνη: Ρομά επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα μετά την προσαγωγή φίλου τους – 18 συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Επίθεση από τρία άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνειού στη Γαστούνη το απόγευμα του Σαββάτου (15.8.26), μετά την προσαγωγή ενός 18χρονου Ρομά για υπόθεση απάτης.

Οι τρεις Ρομά προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και καταφέραν να φύγουν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο.

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Οι αστυνομικές αρχές της Ηλείας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή, και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά στη Γαστούνη από αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Αχαΐας, καθώς και του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγου Νίκου Σπυριδάκη.