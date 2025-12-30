Γιάννης Σμαραγδής: Υπάρχει πρόταση του Αγίου Όρους για Αγιοκατάταξη του Ιωάννη Καποδίστρια

Στον FM100 και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης μίλησε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος αποκάλυψε πως υπάρχει πρόταση για Αγιοκατάταξη του Ιωάννη Καποδίστρια από το Άγιο Όρος.

Αναφερόμενος στην ταινία «Ιωάννης Καποδίστριας», που προβάλλεται από τις 25 Δεκεμβρίου και έχει ήδη ξεπεράσει τους 145.000 θεατές, ο Γιάννης Σμαραγδής δήλωσε: «Ο Καποδίστριας είναι το πρόσωπο των ημερών και όχι εγώ».

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι ζήτησε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος του ανέφερε πως υπάρχει πρόταση από το Άγιο Όρος για Αγιοκατάταξη του Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς «έζησε και θυσιάστηκε σαν Άγιος».

«Θέλουν να καταργήσουν την Παιδεία, την Ιστορία, τη Θρησκεία, αλλά ο λαός αποδεικνύει ότι δεν είναι υποχείριο. Αν χρειαστεί, θα ξαναβγεί από τον λήθαργο. Δεν είμαστε καμωμένοι για τα μικρά», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για τις δυσκολίες χρηματοδότησης της ταινίας: «Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου χρηματοδοτεί όσα έργα αφορούν τη woke agenda. Όποια ταινία μιλά για πατρίδα, κόβεται».

Όπως περιέγραψε, το σενάριο δεν χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΚ, ενώ κατήγγειλε ότι χαράχτηκε συγκεκριμένη “γραμμή” επιλογών: έργα woke agenda χρηματοδοτούνται, έργα που εξυψώνουν τον Έλληνα απορρίπτονται

Αναφέρθηκε επίσης στη στάση της Πολιτείας, σημειώνοντας πως η συμβολή της κυβέρνησης ήταν μηδενική, ενώ περιέγραψε και την περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής, όπου –παρά την εξαγγελία χρηματοδότησης 1.200.000 ευρώ– δεν υπήρξε ποτέ υπογραφή, ούτε επί Άδωνη Γεωργιάδη ούτε επί Νίκου Παπαθανάση.

Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στήριξε την ταινία από την αρχή, ήταν παρούσα στην πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη και είδε τις έντονες αντιδράσεις του κοινού που έκλαιγε στο τέλος της προβολής.

«Ο λαός δεν είναι ηλίθιος. Απαντά με ρεκόρ εισιτηρίων απέναντι σε μια χούφτα ανθρώπων που πολέμησαν και πολεμούν την ταινία. Ο ελληνικός λαός δεν είναι βλάκας. Δεν έχουμε αλλοιωθεί, παρά την κακή στιγμή του σήμερα».

Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του: «Πέντε μέρες παίζεται η ταινία. Δεν θα έπρεπε κάποιο πολιτικό πρόσωπο να τη δει;» Αποκάλυψε μάλιστα ότι δύο πολιτικοί την παρακολούθησαν κρυφά.

«Δεν κάλεσα κανέναν πολιτικό στην πρεμιέρα. Όποιος θέλει, να πληρώσει εισιτήριο. Στην πρεμιέρα καλείς ανθρώπους με τους οποίους νιώθεις συγγένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Σμαραγδής υπογράμμισε: «Αν δεν καταλάβουμε ότι η Ελλάδα έχει μπει σε λάθος ποτάμι, δεν θα συνέλθει ποτέ. Ο Καποδίστριας είναι η ευκαιρία να συναντήσουμε τον ανώτερο εαυτό μας.

Αφού γεννήθηκε ένας Καποδίστριας χθες, θα γεννηθεί και ένας αντίστοιχος στο μέλλον».