Γιώργος Μαρίνος: Η Κατιάνα Μπαλανίκα, η εξομολόγηση για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του και τα τελευταία δύσκολα χρόνια

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε πρωτοπόρος και ασυμβίβαστος. Διαχρονικά ακομπλεξάριστος. Μίλησε δημόσια για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, μια εποχή βαθιά συντηρητική στην Ελλάδα, έκανε επιλογές που τον «γέμιζαν» και κατάφερε να μείνει πρωταγωνιστής στη νυχτερινή Αθήνα για δεκαετίες. Για την ιστορία της ζωής του, είχε μιλήσει στο παρελθόν και ο ίδιος. Ποτέ δεν έκρυψε πως η Κατιάνα Μπαλανίκα ήταν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της διαδρομής του. Ποτέ δεν «μάσησε» τα λόγια του σε προσωπικές ερωτήσεις και ποτέ δεν ζήτησε βοήθεια, στα δύσκολα τελευταία χρόνια του.

«’Έχω μάθει να χαίρομαι την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού. Παλιά ήμουν θύμα της ανασφάλειάς μου. Θέλω να πω, την καριέρα μου την έχω κάνει, δεν διεκδικώ πλέον κάτι. Είναι ψυχολογική η ανάγκη μου να δουλέψω, δεν είναι οικονομική» είχε πει σε συνέντευξή του, το 2006, όταν τα φώτα της δημοσιότητας είχαν αρχίσει να φεύγουν από πάνω του. Ο Γιώργος Μαρίνος διατήρησε τα επόμενα χρόνια επικοινωνία με την Κατιάνα Μπαλανίκα και ορισμένους φίλους, που ήταν κοντά του επί δεκαετίες.

«Μέσα σε αυτό το τουρλουμπούκι που είναι η νύχτα και το ελληνικό τραγούδι, αφού μου κάνει κέφι, είπα ας βγω. Το μόνο που φοβόμουν ήταν να μην εκτεθώ. Και ξαφνικά το μαγαζί ήταν ασφυκτικά γεμάτο, κάθε μέρα. Υπήρχε μία γενιά, μεταξύ 25-35 που δεν με είχε δει, είχε εικόνα μου μόνο από την τηλεόραση. Μου έλεγαν οι φίλοι μου ότι οι νέοι μ’ αγαπάνε, αλλά δεν περίμενα να ανταποκριθούν έτσι» είχε προσθέσει στην ίδια συνέντευξη για την εποχή που μεσουρανούσε στη νυχτερινή Αθήνα.

Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη «Μέδουσα». Συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά.

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε πρωτοπόρος, όντας ένας από τους πρώτους Έλληνες celebrities που μίλησαν ανοιχτά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Με θάρρος και ειλικρίνεια, δήλωσε δημόσια «Εγώ κύριε είμαι ομοφυλόφιλος», σπάζοντας τα ταμπού της εποχής, ενώ αποκάλυψε πως το είχε πει στους γονείς του από την ηλικία των 16 ετών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η δημόσια δήλωση της ομοφυλοφιλίας του τον υποχρέωνε να είναι πολύ αξιοπρεπής στις εμφανίσεις του.Παρά τη δημόσια παραδοχή της ομοφυλοφιλίας του, είχε δηλώσει ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τέσσερα χρόνια.

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ήταν 12 ετών όταν είδε πρώτη φορά τον πατέρα του, Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, άλλωστε είχε κλίση στα μαθηματικά. Εκείνος όμως, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην «Οδό ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός. Τα δύο του πάθη ήταν πάντα η αστρολογία και τα σκυλιά του. Πριν από μερικά χρόνια αποχώρησε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και απομονώθηκε στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, μια περιοχή κοντά στη Ραφήνα.

Εργάσθηκε επί σειρά ετών σε διάφορες μουσικές πίστες και θεατρικές σκηνές παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του, ενώ έλαβε μέρος σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1, στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επίσης, έχουν καταγραφεί και λίγες κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

Όπως έχει πει δεν θέλησε να προχωρήσει σε γάμο με την Κατιάνα Μπαλανίκα και να κάνει παιδιά, γιατί θεωρούσε πως θα ήταν άδικο για το παιδί του να υποστεί το «αμαρτωλό» παρελθόν του. Παρ’ όλα αυτά οι δρόμοι τους δεν χώρισαν, ούτε επαγγελματικά, ούτε φιλικά

Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Το 2024 μέσω της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα» είχε προβληθεί μια φωτογραφία του. «Τον άγγιξα, του μίλησα, γελάσαμε», είπε ο Πάνος Κατσαρίδης φανερά συγκινημένος για αυτή τη συνάντηση.

Ο θάνατός του, προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του Γιώργου Μαρίνου. Όλοι εστίαζαν στην καλοσύνη και την ποιότητα της δουλειάς του. Στο γεγονός πως τίποτα δεν του χαρίστηκε. Με «όπλο» το ταλέντο, το πείσμα και την επιμονή του, κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά σε μια σειρά από όνειρα που είχε, όταν ξεκινούσε την καριέρα του.

Ο Τέρενς Κουίκ, που συνυπήρξε μαζί του στον ΑΝΤ1, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, θυμήθηκε πως ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ιδιαίτερα λεπτολόγος. Δεν άφηνε, όπως είπε, τίποτα στην τύχη. Γνώριζε πως η επιτυχία δεν ήταν ποτέ δεδομένη.

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια. Μετά από μια πορεία γεμάτη επιτυχίες αλλά και δυσκολίες. Ο ίδιος δήλωνε περήφανος για τον τρόπο που χειρίστηκε πρόσωπα και καταστάσεις…