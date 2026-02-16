Γιώργος Μαζωνάκης: «Αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη» εξηγεί ο γιατρός του τραγουδιστή

Το χειρουργείο στη χολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί του Σαββάτου (14-02-2026) και ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει πλέον στο σπίτι του, καθώς την Κυριακή (15-02-2026) πήρε εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Η μετεγχειρητική πορεία του καλλιτέχνη εξελίσσεται ομαλά και ο ίδιος δεν βλέπει την ώρα να επιστρέψει στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, μπροστά στους θαυμαστές του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση και έχει διαρκώς δίπλα του, μια σειρά από φιλικά πρόσωπα που τον στηρίζουν. Ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και μίλησε μαζί του. Ο καλλιτέχνης φέρεται να τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον και τη στήριξη, σε αυτή την ξαφνική περιπέτεια υγείας.

Το πρωί της Δευτέρας (16-02-2026) ο γιατρός και κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε με την εκπομπή «Happy Day» για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή: «Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα. Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε».

Όλα δείχνουν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης μετράει αντίστροφα για να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Στη μουσική, κοντά στους θαυμαστές του, που τον στηρίζουν και τον αγαπούν εδώ και δεκαετίες.

Ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α στο ιδιωτικό θεραπευτήριο αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν. Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή.

Όλες αυτές τις μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του. Πληροφορίες αναφέρουν πως τη μέρα που εισήχθη στο νοσοκομείο, η μητέρα του έπαιρνε εξιτήριο από άλλο νοσοκομείο της Αθήνας, που είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί. Οι σχέσεις τους όπως φαίνεται δεν έχουν αποκατασταθεί. Μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, το περασμένο καλοκαίρι και τις αιχμηρές δηλώσεις του καλλιτέχνη για μέλη της οικογένειάς του, οι τόνοι έπεσαν, αλλά το κλίμα στις σχέσεις του, φαίνεται πως δεν βελτιώθηκε.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν πως τόσο οι αδερφές όσο και οι γονείς του καλλιτέχνη θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή μαζί του, αλλά ακόμα δεν έχουν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, προς αυτή την κατεύθυνση.