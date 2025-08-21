Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει μήνυση στην οικογένεια «για κακουργήματα» – «Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν» λέει ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος» σύμφωνα με τον δικηγόρο του, που μίλησε για την περιπέτεια του τραγουδιστή και την ολιγοήμερη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Λίγες ώρες μετά το εξιτήριο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος του Γ. Μερκουλίδης μίλησε στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι όλο αυτό που έγινε «οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα».

«Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση, προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί ενδεχομένως από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Να τον αποδυναμώσουν» τόνισε ο δικηγόρος του.

Μιλώντας για την νοσηλεία του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο και το εξιτήριο που πήρε την Πέμπτη (21/8/25) ο δικηγόρος του ξεκαθαρίζει:

«Δεν έχει καμιά επικοινωνία ούτε με την μητέρα, ούτε με τις αδερφές, ούτε με τον πατέρα του. Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Ο Γιώργος όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος αλλά είναι απόλυτα υγιής και με τη βούλα πλέον, επισήμως των γιατρών. Η οικογένειά του αιτήθηκε τον εγκλεισμό του».

Νωρίτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε βίντεο, από το δωμάτιό του όταν νοσηλευόταν στο Δρομοκαΐτειο.

«15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού… Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα» έγραψε στη λεζάντα.