Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μήνυση για την ακούσια νοσηλεία – Η δικαστική διαμάχη και οι αντιδράσεις

Νέες μηνύσεις, σχεδιάζει να υποβάλλει τις επόμενες ημέρες, ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, όπως αποκάλυψε σήμερα (27/08/2025) ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης με δήλωσή του στο cretalive.gr.

Η μήνυση, η οποία θα υποβληθεί από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αφορά στην αίτηση ακούσιας νοσηλείας που κατέθεσε η αδελφή του, με την συγκατάθεση των γονέων τους, όπως διαμηνύει ο δικηγόρος του.

«Εξετάζουμε σοβαρά να υποβάλλουμε μήνυση για την αίτηση της ακούσιας νοσηλείας που έκανε η αδερφή του Γιώργου με την συγκατάθεση των γονιών τους,» δήλωσε ο κ. Μερκουλίδης για τον πελάτη του ο οποίος το πρωί της 14ης Αυγούστου, εισήχθη με εισαγγελική εντολή, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο για να πάρει εξιτήριο λίγες ημέρες αργότερα (18/08/2025) από το «Δρομοκαΐτειο».

Υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη αίτηση δεν στηρίζεται σε δικονομικά δεδομένα, καθώς σύμφωνα με τον νόμο, για να εγκριθεί η νοσηλεία χωρίς τη θέληση του ατόμου, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια: να έχει ψυχικό νόσημα, να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και να αποτελεί άμεσο κίνδυνο τόσο για τον εαυτό του όσο και για τρίτους.

Επιπλέον, τόνισε ότι τέτοιες αποφάσεις απαιτούν άμεση και επαρκή επαφή με το άτομο, κάτι που, κατά τον ίδιο, δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση του Μαζωνάκη, λόγω περιορισμένου χρονικού διαστήματος επαφών με τον καλλιτέχνη.

«Εν προκειμένω δεν ισχύει τίποτε απ’ αυτά και επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτός που κάνει την αίτηση πρέπει να έχει άμεση επαφή για να έχει ολοκληρωμένη, πραγματική εικόνα. Και τέτοια εικόνα σίγουρα δεν μπορείς να έχεις όταν έχεις δει τον άλλον δύο-τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο,» τόνισε στο cretalive.gr ο κ. Μερκουλίδης.

Ο δικηγόρος αναφέρει πως η αίτηση κατατέθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με το επιχείρημα ότι ο Μαζωνάκης βιώνει κρίσεις πανικού, δεν βγαίνει από το σπίτι του και ενδεχομένως να βλάψει τον εαυτό του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τραγουδιστής μόλις είχε επιστρέψει από τη θάλασσα όταν είδε αστυνομικούς μπροστά στο σπίτι του, ενημερώθηκε από αυτούς και επικοινώνησε άμεσα με τον δικηγόρο του.

Ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε επίσης πως η παραμονή σε δημόσιο ψυχιατρείο, χωρίς πραγματικό πρόβλημα, αποτελεί μια οδυνηρή εμπειρία και επισήμανε την αντίδραση της οικογένειας του Μαζωνάκη, που φέρεται να διαμαρτυρήθηκε έντονα στους γιατρούς κατά την αποφυγή της νοσηλείας.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε μια άγνωστη προτροπή προς τους γιατρούς, να καταθέσει μάρτυρας ένας κουμπάρος του καλλιτέχνη, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε επαφή με τον Μαζωνάκη για πάνω από ένα χρόνο και, ακόμη και αν είχε, δεν θα μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση του.

«Η παραμονή σε ένα δημόσιο Ψυχιατρείο, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, είναι οδυνηρή σε κάθε περίπτωση. Την ημέρα που τον άφησαν-πράγμα για το οποίο ήμουν εξ αρχής σίγουρος-οι αδερφές του διαμαρτύρονταν έντονα στους γιατρούς. Να σκεφτείτε μόνο ότι είχαν προτείνει ως μάρτυρα έναν γιατρό παθολόγο, κουμπάρο του Γ. Μαζωνάκη, ο οποίος άνθρωπος στην κατάθεση που έδωσε ανέφερε ότι είχε περίπου 1,5 χρόνο να επικοινωνήσει με τον τραγουδιστή, όμως ακόμα και αν διατηρούσαν σχέσεις, εξήγησε ότι δεν ήταν ειδικός να αποφανθεί για την κατάσταση του Γιώργου,» δήλωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η δικαστική διαμάχη φαίνεται να υπογραμμίζει τις σοβαρές διαστάσεις που έχει πάρει η υπόθεση, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες και τις αντιπαραθέσεις γύρω από τα θέματα ψυχικής υγείας και προσωπικής ελευθερίας.