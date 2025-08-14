Στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται από το πρωί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο

Από το πρωί της Πέμπτης (14/8/25) ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, νοσηλεύεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» και σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η εισαγωγή του έγινε με εισαγγελική εντολή.

Άγνωστο παραμένει για την ώρα, ποιος ζήτησε την εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη στο «Δρομοκαΐτειο» και κινήθηκε η όλη διαδικασία…

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν κάνει αίτημα να μεταφερθεί ο αγαπημένος καλλιτέχνης, σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που τον περασμένο χειμώνα εμφανιζόταν σε μεγάλη αθηναϊκή πίστα, το 2024 είχε ξεκινήσει δικαστική διαμάχη με την αδερφή του, μια υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα και για αρκετό διάστημα τα ΜΜΕ.