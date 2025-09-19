Γιώργος Παυλάκης: Οδύνη στην κηδεία του καμεραμάν του ΑΝΤ1 που «έφυγε» την ώρα του ρεπορτάζ

Το ύστατο χαίρε στον καμεραμάν του ΑΝΤ1, Γιώργο Παυλάκη είπαν το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025) συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του στην κηδεία του που τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα Μεσολογγίου – Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Παυλάκη «βύθισε» στο πένθος την τοπική κοινωνία, τον χώρο των ΜΜΕ και ιδίως την γενέτειρά του, την πόλη που τόσο αγάπησε, το Μεσολόγγι.

Στην εκκλησία για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον καμεραμάν του ΑΝΤ1, έσπευσαν και τα μέλη της Φιλαρμονικής «Διονύσιος Σολωμός», την οποία και στήριζε μέσα από την δουλειά του. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, μέλη της φιλαρμονικής είναι και τα παιδιά του εκλιπόντος.

Ο Γιώργος Παυλάκης βρισκόταν στη Φωκίδα, όπου μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή κάλυπταν ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη του φράγματος του Μόρνου.

Κατά την επιστροφή τους από το χωριό Κάλλιο με κατεύθυνση το Λιδωρίκι, και ενώ επέβαιναν σε ξεχωριστά οχήματα, ο Παυλάκης έκανε σήμα στον Κωνσταντίνο Φλαμή πως αισθανόταν αδιαθεσία.

Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν άμεσα και ο δημοσιογράφος επικοινώνησε τηλεφωνικά με γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος ανέφερε πως είναι διαβητικός και, αφού κατανάλωσε δύο καραμέλες, ανέκαμψε προσωρινά. Παρά την επιμονή του συνεργάτη του να μεταφερθεί άμεσα σε ιατρική μονάδα, ο ίδιος θέλησε να συνεχίσει να οδηγεί. Έφθασαν τελικά στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου ο Γιώργος, μόλις είχε σταθμεύσει, υπέστη σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο.

Ακολούθησε μάχη με τον χρόνο. Γιατροί και προσωπικό του Κέντρου Υγείας τον μετέφεραν μέσα στο κτίριο και για 45 λεπτά προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και κάθε προβλεπόμενη ιατρική ενέργεια. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, ο Γιώργος Παυλάκης δεν επανήλθε.