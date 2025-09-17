Πάτρα: Ο κάμεραμαν Γιώργος Παυλάκης έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε ρεπορτάζ

Ένα πολύ λυπηρό περιστατικό, συγκλόνισε τον κόσμο της τηλεόρασης με την είδηση θανάτου του κάμεραμαν Γιώργου Παυλάκη να σκορπίζει θλίψη, την ώρα που έκανε ρεπορτάζ.

Ο Γιώργος Παυλάκης, με πολυετή παρουσία πίσω από τις κάμερες ιδιαίτερα στον ΑΝΤ1, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που έκανε ρεπορτάζ, με τον κάμερα μαν να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Ο 54χρονος άνδρας και πατέρας δύο παιδιών, έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς και την ώρα του ρεπορτάζ μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στην Φωκίδα.

Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρίσκονταν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος έκανε νόημα στον δημοσιογράφο οτι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες.

Ο άνδρας συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σακχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες μετά τις οποίες φάνηκε να είναι καλύτερα. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας στο Λιδωρίκι και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφτασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας.

Μόλις πάρκαρε το όχημά του, υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Σύμφωνα με το flamis.gr, o γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται καταβάλλοντας ηρωικές προσπάθειες, όμως δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.



Η ανακοίνωση του ANT1

«Ένας από τους καλύτερους εικονολήπτες του σταθμού, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους δημοσιογράφους του ΑΝΤ1, σε γεγονότα που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Γιώργος Παυλάκης, ένας από τους πιο αγαπητούς συνεργάτες, έφυγε το μεσημέρι από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ, στη λίμνη του Μόρνου, με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε ήσυχα, υπηρετώντας την μεγάλη του αγάπη. Μάχιμος πάντα, σύντροφος και συνοδοιπόρος πολεμικός ανταποκριτής, ακούραστος μάρτυρας της ιστορίας σε φυσικές καταστροφές, μαζικές κινητοποιήσεις και επικίνδυνες αποστολές, πάντα για να καταγράφει, να αποκαλύπτει, να προάγει την αλήθεια.

Το τελευταίο του ρεπορτάζ έμελλε να αφορά την λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου. Από τα χαράματα βρέθηκε στις επάλξεις και μέσα σε λίγες ώρες έστελνε στον ΑΝΤ1 ένα συγκλονιστικό αποκλειστικό ρεπορτάζ σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Φλαμή.

Την ώρα της ηρεμίας, επέλεξε να τον προδώσει η καρδιά του. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο υγείας στο Λιδωρίκι, προκαλώντας σοκ σε συγγενείς και συναδέλφους.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 θα τον θυμάται για πάντα με σεβασμό και αγάπη».