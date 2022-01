Συναγερμός σήμανε το Σάββατο από την τοποθέτηση κύπριου καθηγητή ότι η ομάδα του εντόπισε μια νέα μετάλλαξη κορονοϊού που συνδυάζει χαρακτηριστικά τόσο της μετάλλαξης Δέλτα όσο και της Όμικρον, την οποία και ονόμασε ως Deltacron.

Η είδηση σκόρπισε έντονη ανησυχία, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που φοβήθηκαν ότι η νέα μετάλλαξη μπορεί να έχει τη μεταδοτικότητα της Όμικρον και τη θνησιμότητα της Δέλτα, με καταστροφικές συνέπειες για την πορεία της πανδημίας σε όλον τον κόσμο.

Λίγες ώρες αργότερα ο επίκουρος καθηγητής Ιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης ξεκαθάρισε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Deltacron. Υποστήριξε με ανάρτησή του στο Facebook ότι δεν υπάρχει νέα μετάλλαξη αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για τεχνικό λάθος στην ανάλυση του γονιδιώματος.

Ο ίδιος ανέφερε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook:

«Σχετικά με το Deltacron (ανάμιξη Delta και Omicron) της Κύπρου που ακούστηκε πολύ στα ελληνικά ΜΜΕ πρόσφατα, οι πρώτες ανεξάρτητες αναλύσεις δείχνουν ότι πρόκειται για τεχνικό λάθος του εργαστηρίου στην διαδικασία διαβάσματος του γονιδιώματος…».

O Γκίκας Μαγιορκίνης παρέθεσε σχόλια του δρ. Thomas Peacock, ιολόγο στο Imperial College του Λονδίνου που εξήγησε με σαφήνεια ποιο ακριβώς είναι το τεχνικό λάθος λέγοντας πως: «Οι κυπριακές αλληλουχίες “Deltacron” που αναφέρθηκαν από πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για επιμολύνσεις…».

Small update: the Cypriot ‘Deltacron’ sequences reported by several large media outlets look to be quite clearly contamination – they do not cluster on a phylogenetic tree and have a whole Artic primer sequencing amplicon of Omicron in an otherwise Delta backbone.