Γλέντησαν και στην Ελλάδα την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Γαλλίας – Videos + pics

Δεκάδες άτομα παρακολούθησαν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην αίθουσα Αλλατίνη-Dassault, τον τελικό του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας – Κροατίας, στη γιγαντοοθόνη που είχε στηθεί.

Ανάμεσα στον κόσμο Έλληνες που υποστηρίζουν τους τρικολόρ καθώς και Γάλλοι πολίτες που κρατούσαν σημαίες και ήταν βαμμένοι στα χρώματα της χώρας τους. Μάλιστα, στήθηκε και ένας μικρός μπουφές με άφθονο φαγητό και μπύρες.

Ο κόσμος που είχε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς στα γκολ της ομάδας της Γαλλίας και το γλέντι κορυφώθηκε στην απονομή, όταν ο τερματοφύλακας και αρχηγός Γιορίς σήκωσε ψηλά το κύπελλο, το δεύτερο που κατακτά η χώρα του, στην 20ή επέτειο από το πρώτο στο Μουντιάλ του 1998.

Κατάμεστο ήταν το Ενετικό Λιμάνι στα Χανιά, από Γάλλους τουρίστες οι οποίοι ήθελαν να απολαύσουν την Εθνική τους ομάδα στον τελικό του Μουντιάλ 2018 με την Κροατία.

Στα μαγαζιά που είχαν τοποθετήσει μεγάλες τηλεοράσεις έγινε το αδιαχώρητο, ενώ μετά την λήξη του αγώνα και την νίκη των Γάλλων οι τουρίστες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

πηγή Zarpanews.gr

Συγχαρητήρια στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Γαλλίας έδωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τους τρικολόρ.

“Απόλαυσε τη νίκη φίλε μου” έγραψε ο πρωθυπουργός στο twitter ενώ υπογράμμισε επίσης το μεγάλο επίτευγμα της ομάδας της Κροατίας.

Congratulations @fff @emmanuelmacron enjoy the victory my friend. Great performance by the Croatian team too @hns_cff #FRACROA #worldcup2018

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) July 15, 2018