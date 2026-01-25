Γλυφάδα: «Παιδί μου μην με σκοτώνεις άλλο πέθανα»: Τα τελευταία λόγια του 80χρονου που τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ο γιος του

Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου στη Γλυφάδα που έπεσε νεκρός από τα χέρια του γιου του. Ο ηλικιωμένος άνδρας όπως κάθε Κυριακή έτσι και σήμερα είχε κατέβει από το σπίτι του και βρέθηκε στην πυλωτή προκειμένου να μεταβεί με το αυτοκίνητό του στην εκκλησία.

Εκεί όμως όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, τον περίμενε ο 46χρονος γιος του, ο οποίος του επιτέθηκε, ενώ δεν δίστασε να τον μαχαιρώνει ακόμα και όταν ο άνθρωπος που τον έφερε στον κόσμο τον εκλιπαρούσε να σταματήσει.

Γείτονας περιέγραψε τα όσα σοκαριστικά συνέβησαν το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του 80χρονου. «Του είχε στήσει καρτέρι. Ο άνθρωπος ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, όπως κάνει κάθε Κυριακή. Άκουσα τον σπαραγμό του πατέρα. ”Βοήθεια παναγία μου σώσε με” έλεγε και στο τέλος του είπε ”παιδί μου πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο”».

Η στυγερή δολοφονία στη Γλυφάδα ήρθε στο φως το πρωί της Κυριακής (25.01.2026). Ένας άνδρας 46 ετών σκότωσε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του με τη σορό του ηλικιωμένου να βρίσκεται σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές για το έγκλημα και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες. «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος το 2018, παρά το γεγονός ότι το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του με μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν φαίνεται να είχε λάβει την αναγκαία υποστήριξη και παρακολούθηση από τις αρμόδιες ψυχιατρικές υπηρεσίες και ίσως δεν είχε εκτιμηθεί σωστά η κατάστασή του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από ειδοποίηση γειτόνων προς την Άμεση Δράση, οι οποίοι ανέφεραν ότι ένας άνδρας επιτίθεται στον πατέρα του με αιχμηρό αντικείμενο. Οι μαρτυρίες κινητοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος είχε ήδη χάσει τη ζωή του, ενώ η σορός του είχε μεταφερθεί και τοποθετηθεί στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Ο 46χρονος εντοπίστηκε εκεί και συνελήφθη επί τόπου.

Μιλώντας στο newsit.gr μια γειτόνισσα ανέφερε χαρακτηριστικά. «Βγήκαμε το πρωί και είδαμε κινητικότητα με αστυνομικούς έξω και μάθαμε ότι ο Ορέστης σκότωσε τον πατέρα του. Δεν ακούσαμε φωνές η κάτι άλλο, πρέπει να ήταν μια και έξω. Γενικά δεν ακούγαμε φασαρίες γιατί ο Ορέστης εδώ και δύο χρόνια δεν έμενε με τον πατέρα του, δεν εμφανιζόταν, μπορεί αν τον βλέπαμε μια φορές στους πέντε μήνες για να επισκεφτεί τον πατέρα του, αλλά και τότε δεν συνέβαιναν φασαρίες. Εγώ μένω στην γειτονιά εδώ και 25 χρόνια, πριν μια δεκαετία είχε σκοτώσει την μητέρα του, ο οποίος όμως επειδή ήταν χωρισμένοι οι γονείς του, τότε η μητέρα του Ορέστη μαζί και με την μικρή αδερφή ζούσαν στην Γλυφάδα αλλά σε άλλο σπίτι».

Η δολοφονία της μητέρας του στο μπάνιο

Ο γιος γεννημένος το 1980 αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα στις 27 Μαρτίου του 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του.

Τον Μάρτιο του 2014 ο 34χρονος τότε γιος της οικογένειας είχε σκοτώσει επίσης με μαχαίρι τη μητέρα του. Η 59χρονη γυναίκα ήταν στο μπάνιο του σπιτιού με τον γιο να μπαίνει μέσα και να την δολοφονεί με πολλαπλές μαχαιριές.

Στην συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας όπου είπε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι βρήκαν την 59χρονη γυναίκα νεκρή και κατακρεουργημένη.

Ο δράστης για τη δολοφονία της μητέρας του είχε συλληφθεί, είχε οδηγηθεί κανονικά στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή όπου και φυλακίστηκε.

Στις 23/04/2018 με διάταξη της εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε υπό τους όρους α) της υποχρέωσης διαμονής στην οδό Γυθείου 11 στην Άνω Γλυφάδα, οικία του πατέρα του και να δίνει παρόν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα κάτι το οποίο και έκανε.

Συγκεκριμένα είχε την υποχρέωση να εμφανίζεται κάθε 1η και 16η του μήνα στο Αστυνομικό τμήμα της διαμονής του. Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, έδινε κανονικά το παρόν με τελευταία εμφάνιση του στις 16-01-2026.

Μετά την αποφυλάκιση του για τη δολοφονία της μητέρας του δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία.