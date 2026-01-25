Γλυφάδα: Γιος δολοφόνησε τον πατέρα του και τον έβαλε σε πορτμπαγκάζ – Είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στη Γλυφάδα με έναν άνδρα να βρίσκεται μαχαιρωμένος σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένας άνδρας δολοφόνησε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του και στη συνέχεια τον έβαλε μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Ο δράστης είναι 46 ετών και το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του.

Το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη Γλυφάδα με την αστυνομία να φτάνει στο σημείο και να βρίσκει τη σορό του άνδρα μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου έξω από το σπίτι της οικογένειας.

Η αστυνομία έχει βρει το μαχαίρι με το οποίο ο 46χρονος αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του με τον οποίο έμεναν μαζί στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας. Ο άνδρας έχει συλληφθεί.

Όλα έγιναν την Κυριακή το πρωί όταν ένας γείτονας κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο οποίο εμπλέκεται άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα ανέφερε τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα από τον γιο του ο οποίος τον τοποθέτησε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Όταν έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας στο σημείο βρήκαν τον 46χρονο να έχει βάλει στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος του, τον πατέρα του τον οποίο είχε τραυματίσει με μαχαίρι και είχε πεθάνει.

Η δολοφονία της μητέρας του στο μπάνιο

Ο γιος γεννημένος το 1980 αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα στις 27 Μαρτίου του 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του.

Τον Μάρτιο του 2014 ο 34χρονος τότε γιος της οικογένειας είχε σκοτώσει επίσης με μαχαίρι τη μητέρα του. Η 59χρονη γυναίκα ήταν στο μπάνιο του σπιτιού με τον γιο να μπαίνει μέσα και να την δολοφονεί με πολλαπλές μαχαιριές.

Στην συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας όπου είπε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι βρήκαν την 59χρονη γυναίκα νεκρή και κατακρεουργημένη.

Ο δράστης για τη δολοφονία της μητέρας του είχε συλληφθεί, είχε οδηγηθεί κανονικά στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή όπου και φυλακίστηκε. Αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους να δίνει παρόν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα κάτι το οποίο και έκανε.

Μάλιστα τελευταία φορά έδωσε το παρόν μέσα στον Ιανουάριο. Μετά την αποφυλάκιση του για τη δολοφονία της μητέρας του δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία.