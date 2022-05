Θέμα και στα βρετανικά ΜΜΕ έγινε η απόφαση του δικαστηρίου για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος δολοφόνησε την 20χρονη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021. Ο πατέρας της άτυχης Κάρολαϊν Κράουτς μίλησε στην Daily Mail για την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στον 34χρονο πιλότο.

«Καμία ποινή φυλάκισης δεν μπορεί ποτέ να φέρει πίσω την όμορφη κόρη μου, αλλά είμαι χαρούμενος που το δικαστήριο δεν πίστεψε τις αστείες ανοησίες που παρήγαγε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του» δήλωσε στην Daily Mail ο David Crouch, αναφερόμενος στην ποινή ισόβιας κάθειρξης που επιβλήθηκε στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Προσθέτει δε ότι είναι επιπλέον χαρούμενος για γνωρίζει ότι «θα εκτίσει την ποινή του στις φυλακές Κορυδαλλού, τη σκληρότερη φυλακή στην Ελλάδα που διαθέτει ένα από τα χειρότερα σωφρονιστικά συστήματα στην Ευρώπη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα (16.05.2022) έπεσε η αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης στα Γλυκά Νερά, με το δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο για την δολοφονία της 20χρονης συζύγου του Κάρολαϊν Κράουτς, μπροστά στα μάτια της κόρης τους. Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και άλλα 11 έτη φυλάκισης για την θανάτωση της σκυλίτσας Ρόξυ και δύο πλημμεληματικές κατηγορίες.

Μιλώντας στην Daily Mail, o πατέρας της άτυχης Κάρολαϊν προέβλεψε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα «σπάσει» μέσα στις φυλακές. «Όταν τελικά ολοκληρώσει την ποινή του, από την οποία πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορεί να μην επιβιώσει, θα είναι ένας αλλαγμένος άνδρας, ένας κατεστραμμένος άνδρας, πολύ μεγαλύτερος από την πραγματική του ηλικία. Τώρα που η μοίρα του έχει τακτοποιηθεί, η Σούζαν και εγώ μπορούμε να προχωρήσουμε» λέει χαρακτηριστικά.

Ο 79χρονος David Crouch δηλώνει μάλιστα ότι θα φροντίσει ο 34χρονος πιλότος να μην δει ξανά την κόρη και ότι θα προχωρήσει σε αλλαγή ονόματος. «Σκοπεύω να αλλάξω το όνομα της Λυδίας σε αυτό της μητέρας της για να μην συνδεθεί ποτέ με αυτό το απεχθές πλάσμα. Θα φροντίσω να μην μπορέσει ποτέ να δει την κόρη του ή να έχει οποιαδήποτε επαφή μαζί της» υπογράμμισε ο πατέρας της Κάρολαϊν.

Family of British wife Caroline Crouch murdered by Greek pilot speak out – Daily Mail https://t.co/6q2cF03e16 pic.twitter.com/5n1o77upfF