Εν εξελίξει χαρακτήρισε τις συζητήσεις με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο ΣΚΑΙ, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΙ αναφορικά με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα τόνισε χαρακτηριστικά:

«Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μία συνεργασία για τον Παρθενώνα είναι εν εξελίξει και εποικοδομητικές. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η μακροπρόθεσμη συνεργασία θα πετύχαινε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του να μοιραζόμαστε τα σπουδαιότερα αντικείμενά μας με κοινά ανά τον κόσμο και της διατήρησης της ακεραιότητας της απίστευτης συλλογής που έχουμε στο μουσείο».

Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε συζητήσεις με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, για μια πιθανή νέα συνεργασία που θα φέρει τα δύο μέρη των Γλυπτών του Παρθενώνα μαζί, ως ένα, στην Αθήνα σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του στο ΜΕΤ της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε μέσω βίντεο χαιρετισμό για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, όπου αναφέρθηκε και στα Γλυπτά του Παρθενώνα. Αρχικά ο ίδιος σημείωσε πως δεν βρίσκεται στα εγκαίνια «καθώς παλεύω ακόμα με έναν πυρετό και, ενώ αισθάνομαι καλύτερα, μου συνέστησαν να μην ταξιδέψω».

Ωστόσο, αφού εξήρε τη συνεργασία με το ΜΕΤ «ευχαριστώντας τον Leonard Stern που συγκέντρωσε αυτή την εξαιρετική συλλογή».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα γλυπτά του Παρθενώνα λέγοντας πως «εδώ και δύο χρόνια, έχουμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου για μια πιθανή νέα συνεργασία που θα φέρει τα δύο μέρη των Γλυπτών μαζί, ως ένα, στην Αθήνα».

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, θα επιμείνουμε στην επανένωσή τους για πολλούς λόγους, αλλά ένας, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πιο σημαντικός: διότι μόνο αν τα δούμε μαζί, in situ, στη σκιά της Ακρόπολης, μπορούμε να εκτιμήσουμε πραγματικά την τεράστια πολιτιστική τους σημασία για τον δυτικό πολιτισμό» σημείωσε.

«Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές το καταλαβαίνουν αυτό. Και πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές έχουν το όραμα να δουν πέρα από τις διαφωνίες του παρελθόντος και να αγκαλιάσουν μια νέα εποχή συνεργασίας που θα είναι επωφελής για όλους» τόνισε.