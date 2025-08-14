Γνωστή influencer στο στόχαστρο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Διαφήμιζε site παράνομου τζόγου

Μια 36χρονη «καυτή» τραγουδίστρια και influencer, που είχε αναλάβει το ρόλο της προώθησης και της διαφήμισης, εταιρείας παράνομου στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με έδρα το Κουρασάο της Καραϊβικής έπεσε στα νύχια της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η influencer που κατά καιρούς απασχολεί τα social media με σκανδαλιστικές αναρτήσεις και δηλώσεις, μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών, αποκαλύφθηκε ως το πρόσωπο που διαφήμιζε μεσώ social την εταιρεία με έδρα τον εξωτικό παράδεισο στο νότιο κομμάτι της Καραϊβικής και ιστοσελίδα που έχει ανοιχτεί στη Μάλτα, έτσι ώστε να χάνονται τα διαδικτυακά ίχνη, με φόντο, χιλιάδες ευρώ από τον παράνομο τζόγο.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το ξεσκέπασμα της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε μετά από «καρφωτή» ενώ η «εκρηκτική» influencer με τους χιλιάδες followers στους λογαριασμούς της στα social «προέβαινε στις ανωτέρω παράνομες διαφημιστικές πράξεις, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελεί άτομο υψηλής αναγνωρισιμότητας στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αριθμεί σημαντικά υψηλούς αριθμούς ακολουθούντων χρηστών, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως «Επιδράστρια» (Influencer)».

«Καρφωτή»

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε το κουβάρι της υπόθεσης με κεντρικό πρόσωπο τη γνωστή influencer ξεδιπλώθηκε μετά από καταγγελία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελλόμενα που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σύμφωνα με τα οποία, διαχειρίστρια προφίλ/λογαριασμού στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (αναφέρεται ο λογαριασμός), προέβαινε σε παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διενεργούνταν/διεξάγονταν μέσω ιστοτόπων που δεν είχαν λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π).

Κατόπιν των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε εκτενής και ενδελεχής διαδικτυακή έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και στοιχείων της υπόθεσης, προς εντοπισμό των παράνομων δημοσιεύσεων και εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας της διαχειρίστριας του υπό έρευνα προφίλ/λογαριασμού, από την οποία ανευρέθηκαν και μεταφορτώθηκαν σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο οι παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνταν από την ανωτέρω διαχειρίστρια υπό μορφή ιστορίας, ενώ παράλληλα εντοπίστηκε και ο διαφημιζόμενος ιστότοπος, ο οποίος προέκυψε ότι έχει καταχωρηθεί σε εταιρεία με έδρα στη Μάλτα, η οποία παρέχει υπηρεσίες προστασίας/ανωνυμίας των πραγματικών δικαιούχων ονομάτων χώρου, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός του πραγματικού διαχειριστή αυτού από τις διωκτικές Αρχές.

Η επιλογή της χρήσης των δημοσιεύσεων υπό μορφή ιστορίας καθιστά τον εντοπισμό του επίμαχου κάθε φορά προβαλλόμενου υλικού, καθώς και τη μετέπειτα συλλογή αυτού ως αποδεικτικού υλικού για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας, ιδιαιτέρως δυσχερείς, καθόσον, παραμένουν ενεργές και προσβάσιμες σε έτερους χρήστες για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, διάστημα το οποίο μπορεί να συντμηθεί από τον διαχειριστή του προφίλ/λογαριασμού που την πραγματοποιεί. Ακολούθησε περαιτέρω ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα και αστυνομική προανάκριση προς διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης, με αποτέλεσμα, ύστερα από συνδυαστική αξιοποίηση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, την ταυτοποίηση της ανωτέρω 36χρονης ημεδαπής ως διαχειρίστρια του υπό έρευνα προφίλ/λογαριασμού στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και της ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας ως διαχειρίστρια του διαφημιζόμενου από την ανωτέρω ιστοτόπου.

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω 36χρονη ημεδαπή προέβαινε στις ανωτέρω παράνομες διαφημιστικές πράξεις, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελεί άτομο υψηλής αναγνωρισιμότητας στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αριθμεί σημαντικά υψηλούς αριθμούς ακολουθούντων χρηστών, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως «Επιδράστρια» (Influencer).

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε και σχετική αλληλογραφία – ενημέρωση της αρμόδιας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), η οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.Ο ανωτέρω ιστότοπος εντάχθηκε στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., όπου, σύμφωνα με τον Νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτόν, καθόσον παρέχει μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού».

Τέλος όπως αναφέρεται η 36χρονη για την εταιρεία που διαφήμιζε (αναφέρεται το όνομα της) με έδρα στο Κουρασάο, λειτουργούσε υπό το νομικό καθεστώς του Κουρασάο, διώκεται για παράβαση κατά περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 52 παρ.2 του Ν.4002/2011 και 98 Π.Κ. «Εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημίστρια, κατ’ εξακολούθηση, καθώς επίσης και του του άρθρου 52 παρ.1δ΄ του Ν. 4002/2011 «Διοργάνωση παιγνίων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή/και πιστοποιήσεις».