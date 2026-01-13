Γρίπη: Ανησυχία για τους μειωμένους εμβολιασμούς ενόψει της κορύφωσης του Φεβρουαρίου

Με την συνεχώς αυξανόμενη διασπορά της γρίπης να «μαστιγώνει» πολλούς Έλληνες, η χώρας μας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό εμβολιαστικό κένο.

Σημαντική υστέρηση παρατηρείται στην εμβολιαστική κάλυψη κατά της γρίπης, την ώρα που το επιδημικό κύμα αναμένεται να κορυφωθεί εντός του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Παρά την αυξημένη μεταδοτικότητα που παρουσιάζει η νέα υποπαραλλαγή Κ, τους χιλιάδες ασθενείς που υποφέρουν στο σπίτι τους από τα βαριά συμπτώματα της γρίπης ΑΗ3Ν2, αλλά και τις αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία, η ανταπόκριση των πολιτών παραμένει υποτονική, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους υγειονομικούς κύκλους για την πίεση που θα δεχθεί το σύστημα υγείας τις επόμενες εβδομάδες.

Το ομολόγησε σήμερα, η Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η οποία , μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, επισήμανε την υψηλή μεταδοτικότητα, ειδικά στα παιδιά και πρόσθεσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για σοβαρή νόσηση και νοσηλεία αφορά τα άτομα άνω των 70 ετών.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα για τη φετινή εμβολιαστική περίοδο. Ενώ ο εθνικός στόχος είχε τεθεί από τα προηγούμενα μεταπανδημικά χρόνια στα τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς προκειμένου να χτιστεί ένα επαρκές τείχος ανοσίας, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μόλις 2,4 εκατομμύρια.

Αυτή η διαφορά άνω του 1,1 εκατομμυρίου δόσεων αντανακλάται ήδη στις αυξημένες νοσήσεις στην κοινότητα, αλλά και στις νοσοκομειακές κλίνες, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν 722 εισαγωγές λόγω γρίπης. Παρά το γεγονός ότι τα τρέχοντα εμβόλια κρίνονται αποτελεσματικά σε μεγάλο βαθμό -ακόμη και απέναντι σε μεταλλαγμένα στελέχη που αυξάνουν τη μεταδοτικότητα- σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και κλινικές παρατηρήσεις από τη Βρετανία, η απροθυμία ή η καθυστέρηση των πολιτών να προσέλθουν στα φαρμακεία παραμένει εμπόδιο.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν όλοι όσοι εισάγονται στις Μονάδες Ενατικής Θεραπείας από επιπλοκές της γρίπης, είναι ανεμβολίαστοι, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Γρίπη: Το πρόβλημα της αποζημίωσης με τα 4δύναμα εμβόλια

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που φρενάρουν την εμβολιαστική διαδικασία, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, εντοπίζεται στη διαχείριση της συνταγογράφησης και της αποζημίωσης των σκευασμάτων. Η φετινή απόφαση να εξαιρεθεί από την πλήρη αποζημίωση το γνωστό 4δύναμο εμβόλιο (Fluarix-Tetra) έχει δημιουργήσει μια στρεβλή εικόνα στην αγορά και αντιδράσεις στους πολίτες.

Από τη μία τα αποθέματα των 3δύναμων εμβολίων, τα οποία καλύπτονται πλήρως από τα ταμεία- παρουσιάζουν σημαντική μείωση, ενώ από από την άλλη, οι περίπου 600.000 έως 700.000 δόσεις 4δύναμων εμβολίων λιμνάζουν στα ράφια των φαρμακείων.

Πολλοί πολίτες, όταν έρχονται αντιμέτωποι με την έλλειψη του δωρεάν 3δύναμου εμβολίου, αρνούνται να καταβάλουν το αντίτιμο για το 4δύναμο, με αποτέλεσμα να αποχωρούν χωρίς να εμβολιαστούν, όπως λένε οι φαρμακοποιοί:

«Ένας από τους λόγους που οι εμβολιασμοί είναι σε χαμηλά επίπεδα φέτος σχετίζεται με το λάθος του υπουργείου Υγείας να βγάλει από την αποζημίωση το 4δύναμο εμβόλιο Fluarix-Tetra. Αποτέλεσμα είναι αυτήν την εποχή που έχουν μειωθεί τα αποθέματα των 3δύναμων εμβολίων που αποζημιώνονται, οι πολίτες διαμαρτύρονται γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν το 4δύναμο, ενώ 600-700 χιλιάδες εμβόλια λιμνάζουν στα φαρμακεία», ανέφερε αντιπρόεδρος του Φ.Σ. Αττικής Γιάννης Δαγρές, μιλώντας στο Mega.

H επιδημιολογική εικόνα

Η έξαρση των κρουσμάτων γρίπης και των εποχικών ιώσεων ακολουθεί το μοτίβο των προηγούμενων ετών, ωστόσο η φετινή ιδιαιτερότητα έγκειται στην εμφάνιση στελεχών (όπως το στέλεχος Κ) που επιφέρει ταχύτερη διασπορά στον πληθυσμό. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι, παρά τη μεταδοτικότητα, το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος με τις αυξημένες νοσηλείες οφείλεται στην ελλιπή εμβολιαστική κάλυψη.

Οι γιατροί, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να μην αναβάλλουν τον εμβολιασμό τους. Με την αιχμή του κύματος να τοποθετείται χρονικά τον Φεβρουάριο, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την ανάσχεση των σοβαρών νοσήσεων και την αποσυμφόρηση των δομών υγείας, οπότε υπάρχει χρόνος να εμβολιαστούν ακόμη και τώρα.

«Ο κόσμος δεν εμβολιάστηκε φέτος όπως θα έπρεπε, ενώ πέρυσι εμβολιαστήκαμε πολύ περισσότερο. Τι πρέπει να γίνει τώρα; Πρέπει να εμβολιαστούν όσοι δεν το έχουν κάνει. Δεν είμαστε ακόμα στην αιχμή του επιδημικού κύματος που αναμένεται τον Φεβρουάριο, άρα υπάρχει χρόνος. Τα τρέχοντα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και στο νέο στέλεχος. Για τα παιδιά προτείνεται το ρινικό εμβόλιο, το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο», επισημαίνει ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ Θόδωρος Βασιλακόπουλος.