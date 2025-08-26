Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Αισθανόμενος ότι τον κερατώνει έφτασε στο τραγικό αποτέλεσμα» λέει ο δικηγόρος του 40χρονου

«Αισθανόμενος ότι τον απατά, έχασε την ψυχραιμία του», είπε στο Live News την Τρίτη (26.08.2025) ο Βασίλης Νουλέζας, δικηγόρος του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο. Ο κ. Νουλέζας αναφέρθηκε και στο όργανο του εγκλήματος, το εργαλείο ψησίματος, με το οποίο ο προφυλακισμένος, πλέον, άνδρας σκότωσε την άτυχη γυναίκα.

Στις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή του MEGA ο δικηγόρος του δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, και αναφερόμενος στο φονικό εργαλείο ψησίματος είπε:

«Σε ό,τι αφορά εκείνο το αντικείμενο από το μπάρμπεκιου που χρησιμοποιούσαν στην ψησταριά, που είχε μια απόληξη σαν μαχαίρι με μια ξύλινη λαβή και το πήρε πάνω στο θυμό την οργή του για να την τρομάξει αρχικά χωρίς να έχει πρόθεση να τη σκοτώσει, όταν διέπραξε το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, ουσιαστικά κατακρεουργώντας την, μπροστά στα βλέμματα των παιδιών, ένα από τα οποία έσπευσε να μπει στη μέση το προφύλαξε. Στη συνέχεια απομακρυνόμενος σε μια διάμετρο περίπου διακοσίων μέτρων, μπαίνοντας σε κάποιο οικόπεδο, το πέταξε κάπου, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί που».

Ενώ στα όσα έχει πει η αδελφή της 36χρονης, η οποία ανέφερε πως η αδελφή της ζούσε μία ζωή κόλαση δίπλα στον 40χρονο, είπε:

«Ο 40χρονος ήταν αφοσιωμένος σύζυγος, δεν ήταν βίαιος. Δεν τρελάθηκε ξαφνικά. Με βάση στοιχεία και αποδείξεις που ανακτήθηκαν από το κινητό της, που διέγραψε η αδελφή της, που βγαίνει και μιλάει… Ένας άντρας που νιώθει ότι η γυναίκα τον απατά και τον κερατώνει, φυσικά θα ελέγξει και θα έχει υπόνοιες και θα καυγαδίσει με τη γυναίκα του. Εκείνη του ζήταγε να γυρίσει πίσω, να της μεταβιβάσει στο σπίτι, τη μίσθωση αποκλειστικά σε εκείνη, να την τακτοποιήσει οικονομικά. Είχε και τον έναν και τον άλλον. Λοιπόν, αισθανόμενος ότι τον κερατώνει, τον απατά, έφτασε στο τραγικό αποτέλεσμα. Έχασε την ψυχραιμία του. Βρήκαμε επικοινωνία της θανούσης με την αδελφή που μίλαγε και της έλεγε για το νέο ερωτικό σύντροφο με ανταλλαγή μηνυμάτων ερωτικού περιεχομένου».

Δεν μπόρεσαν να πάνε τα παιδιά στην κηδεία της μητέρας τους

Το κλίμα στην Κορυτσά της Αλβανίας ήταν βαρύ την Τρίτη. Η κηδεία της 36χρονης έγινε χωρίς την παρουσία των τεσσάρων παιδιών της, παρ’ ότι θα ήθελαν να είναι εκεί.

«Ήθελα να πάω Αλβανία για την μαμά αλλά δεν μπορώ να πάω γιατί δεν μου κάνουν τα χαρτιά, επειδή αν πάω εκεί πρέπει να κάτσω 3 μήνες και δεν θέλω να πάω γιατί έχω τα μικρά, δεν θέλω να τα αφήσω και δεν θα πάω. Πήγα εδώ πέρα, την είδα τη μητέρα μου, αυτό μόνο», είπε η κόρη της άτυχης γυναίκας.

Το πρωί της Τρίτης ο 40χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος για το σοκαριστικό έγκλημα αν και υποστήριξε για ακόμη μία φορά πως μετάνιωσε που έσφαξε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα παιδιά τους.